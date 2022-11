Tale e quale show 2022: le imitazioni di stasera 11 novembre

Tale e Quale Show 2022 torna stasera 11 novembre su Rai1, come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni di questa ultima puntata

Tale e Quale Show 2022 torna in TV stasera 11 novembre su Rai1 alle 21:25 per riportare in gara i suoi 11 (+1) concorrenti. Una puntata che proclamerà il 'Campione di Tale e Quale Show e che sarà anche una serata importante per il resto della classifica. I migliori protagonisti di questa dodicesima edizione sfideranno i migliori dell'undicesima nel torneo dei campioni che sarà trasmesso venerdì 18 novembre: in palio in quel caso ci sarà il titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2022'.

Riuscirà Antonino a conservare la prima posizione e dunque a trionfare? Nulla è ancora deciso, perché i punti di distanza tra chi segue in classifica sono davvero minimi e tutto è ancora in gioco.

Questi gli accoppiamenti della settima puntata: