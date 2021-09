Tale e Quale Show 2021 stasera su Rai1: le imitazioni della seconda puntata

Tale e Quale Show 2021 torna stasera su Rai1 come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni della seconda puntata.

Tale e Quale Show 2021 torna in TV stasera su Rai1 alle 21:25 dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, che l'ha confermato come uno dei programmi più amati della televisione e più commentati dai social.

I vincitori della prima puntata sono stati i Gemelli di Guidonia, con una straordinaria interpretazione di 'Mille', la hit estiva di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e sono ora in testa alla classifica provvisoria.

Quali saranno le imitazioni della seconda puntata?

Francesca Alotta sarà Liza Minnelli

Deborah Johnson sarà Tina Turner

Federica Nargi sarà Baby K

Stefania Orlando sarà Donatella Rettore

Alba Parietti sarà Damiano dei Maneskin

Dennis Fantina sarà Claudio Baglioni

i Gemelli di Guidonia saranno i Bee Gees

Biagio Izzo sarà Nino D'Angelo

Simone Montedoro sarà Franco Califano

Pierpaolo Pretelli sarà Sangiovanni

Ciro Priello sarà Mika

Chi di loro riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa?

Non mancheranno, come di consueto, gli 'imitatori del web', che potranno mandare alla redazione del programma le proprie 'originali' performance, le più divertenti delle quali saranno mandate in onda.