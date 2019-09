Tale e Quale Show 2019: le imitazioni della seconda puntata, stasera su Rai1

Tale e Quale Show 2019 torna stasera su Rai1, in prima serata, con la seconda puntata e tante nuove imitazioni. Riuscirà Carlo Conti a confermarsi leader di ascolti del venerdì sera come la scorsa settimana? Al pubblico l'ardua sentenza.

Appuntamento alle 21:25 con la trasmissione che vede protagonisti 13 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con le proprie doti di trasformismo. Ecco quali saranno le imitazioni a cui i 13 artisti dovranno dar vita stasera sul palco degli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma: Flora Canto diventerà Syria, Sara Facciolini se la vedrà con Emma Marrone, Eva Grimaldi avrà le sembianze di Milva, Jessica Morlacchi onorerà il mito della regina della disco music Donna Summer, Lidia Schillaci proverà il bis imitando Giorgia, Davide de Marinis vestirà i panni di J-Ax, Tiziana Rivale sarà Adele, Gigi & Ross si metteranno alla prova con Ermal Meta e Fabrizio Moro (il voto sarà uno solo per tutti e due), Francesco Monte si trasformerà in Tommaso Paradiso, ex cantante dei Thegiornalisti, Francesco Pannofino interpreterà Drupi, Agostino Penna proporrà Gaetano Curreri degli Stadio e David Pratelli Pau Donés degli Jarabe de Palo.

Indispensabile la presenza dei giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Un terzetto pronto a giudicare tutte le performance con professionalità e, nello stesso tempo, con ironia. In questa seconda puntata ospite d'onore e quarto giurato sarà l'attore Enrico Brignano. Dietro le quinte un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le "evoluzioni" dei 13 artisti, insieme ai "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, e alla "actor coach" Emanuela Aureli. È diventato oramai fisso anche l'appuntamento con gli "imitatori del web" che saranno protagonisti pure in quest'occasione, grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione.