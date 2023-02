Tale e Quale Sanremo 2023: Cast, imitazioni, giuria e anticipazioni di stasera su Rai 1

Stasera alle 21:25 su Rai 1 va in onda, in prima serata, la finalissima di Tale e Quale Sanremo 2023, lo spin-off di Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Lo speciale in due puntate pensato come un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l'evento più atteso dell'anno. Volete sapere chi sarà il 'Tale e Quale' del Festival? Allora sintonizzatevi alle 21:25 sulla rete ammiraglia della Rai.

Anche stasera sul palco ci saranno gli artisti che, all'insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival dei Fiori. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia di Sanremo nel corso degli anni. Un'occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se fossero seduti nella platea del mitico teatro Ariston o prima ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo.

La classifica vede in testa Gilles Rocca che una settimana fa ha interpretato benissimo Daniele Silvestri con 'Salirò'. Sul podio anche Stefania Orlando-Fiorella Mannoia e Paolo Conticini-Nicola Di Bari. I punti di distanza sono davvero minimi, e tutti i protagonisti possono ambire alla vittoria finale.

Gli abbinamenti della finalissima

Bianca Guaccero ricorderà il mito di Mia Martini

Valeria Marini si metterà alla prova con Patty Pravo

Stefania Orlando avrà le sembianze di Anna Oxa

Alba Parietti si confronterà con Alice

Valentina Persia avrà i panni di Elio e le Storie Tese

Carolina Rey che prenderà il posto di Rosalinda Cannavò sarà Nada

Paolo Conticini si metterà alla prova con Eduardo De Crescenzo

Andrea Dianetti imiterà Diodato

Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Gigi D'Alessio

Gilles Rocca proverà il bis con Francesco Gabbani

Valerio Scanu interpreterà Orietta Berti

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Adriano Celentano e Claudia Mori

Questo mini torneo sarà presieduto, nel primo appuntamento del 18 febbraio, da una super giuria composta dalla regina Loretta Goggi, dal camaleontico Cristiano Malgioglio Giorgio Panariello, il quarto giudice "Tale e Quale" a Antonino Cannavacciuolo.

I protagonisti, nell'arco del loro percorso, sono stati seguiti dai bravissimi tutor della squadra di Tale e Quale Show: i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la "actor coach" Emanuela Aureli.