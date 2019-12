Tala's World: su Amazon in esclusiva la prima serie audio interattiva per Alexa

Tala's World sarà la prima serie audio interattiva, di cui Amazon si è aggiudicata l'esclusiva che renderà disponibile per Alexa, una serie avventurosa prodotta dalla start-up Xandra, con base a Brooklyn che si definisce uno studio di design della conversazione.

La nuova serie Tala's World sarà composta da sette episodi, che coinvolgeranno direttamente l'ascoltatore a partecipare alla raccolta di indizi e al colloquio con i sospettati, in modo da risolvere un enigma che sarà il focus della storia. Il direttore responsabile di Alexa, Joe Balzarini, ha ringraziato Xandra per la possibilità di avere in esclusiva questa nuova serie, ritenendola un'esperienza unica per gli utenti: "Tala's World mostra come la voce può migliorare la narrazione immersiva, fornendo agli utenti un modo coinvolgente per influenzare il risultato di una trama. Siamo entusiasti del fatto che Xandra abbia creato una prima esperienza vocale che dimostra quante possibilità creative esistono per la narrazione interattiva."

Ascoltando Tala's World, i partecipanti saranno guidati attraverso il mondo fantastico della serie da un personaggio simile ad un elfo chiamato Blobby, che vuole indagare sulla scomparsa del suo migliore amico Tala. L'unico problema: Blobby è intimidito da alcuni dei personaggi che si susseguono durante il racconto, quindi spetterà all'ascoltatore prendere decisioni chiave, condurre interrogatori e infine risolvere il mistero.

Un'esperienza sicuramente diversa, che sarà disponibile in esclusiva su Alexa il prossimo lunedì con il primo episodio.