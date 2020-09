Taika Waititi regista del pilot Our Flag Means Death

Taika Waititi sarà il regista del pilot della comedy Our Flag Means Death, una comedy ambientata nel mondo dei pirati che verrà prodotta per HBO Max.

Lo show è stato ideato da David Jenkins, in passato creatore di People of Earth, e si ispira a fatti realmente accaduti.

Il regista di Jojo Rabbit sarà coinvolto come produttore esecutivo della serie Our Flag Means Death. Taika Waititi sarà impegnato sul set del progetto per il piccolo schermo al termine delle riprese del film Marvel Thor: Love and Thunder.

La serie ideata da Jenkins sarà prodotta anche da Garrett Basch, già collaboratore del regista in occasione di What We Do in The Shadows, e Dan Halstead.

La trama sarà basata sulle avventure di Stede Bonnet: un nobile aristocratico che ha abbandonato la sua vita all'insegna dei privilegi ed è diventato un pirata. Per ora HBO Max non ha annunciato i possibili membri del cast e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli.