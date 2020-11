Taika Waititi e Coca-Cola: guardate il dolcissimo spot di Natale diretto dal regista Marvel

Siete pronti all'immancabile lacrimuccia che scenderà anche quest'anno guardando il nuovo spot di Natale della Coca-Cola? Il 2020 può ringraziare Taika Waititi per la sua dose di tenerezza natalizia abbinata alla popolare bevanda.

Come ogni anno, l'avvicinarsi del Natale significa anche una nuova, emozionante pubblicità da parte di Coca-Cola, che un po' per tutti è ormai sinonimo di calore, famiglia e tradizione.

E questa volta è il regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit a regalarci un'altra storia carica di dolcezza, che questa volta vede protagonisti una bimba e il suo papà, al quale la ragazzina chiederà di consegnare la lettera per Babbo Natale quando andrà via per lavoro.

Un compito che il padre prenderà così seriamente, da finire letteralmente in capo al mondo per portarlo a termine.

E il finale... Beh, non vogliamo rovinarvi nulla. Cliccate sul tasto play, e fateci sapere cosa ne pensate.

"Quest'anno, regala qualcosa che solo tu sei in grado di dare.

Che sia in persona, per mezzo di un'imbarazzante videochiamata, o anche solo un semplice messaggio, trovare del tempo da dedicare ai propri cari è ciò che rende il Natale il periodo più speciale dell'anno, non importa come. Ovunque voi siate, speriamo che ne festeggerete uno davvero felice. Buon Natale" si legge nella caption del video caricato sul canale ufficiale di Coca Cola.

Non sentite già la magia del Natale?

Intanto, dopo le festività natalizie, Taika Waiti tornerà in Australia per le riprese di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga Marvel dedicata al Dio del Tuono, mentre attendiamo di vederlo sul grande schermo in Free Guy, al fianco di Ryan Reynolds.