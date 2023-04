Sylvester Stallone sarà star e produttore dell'action comedy Never Too Old To Die

L'attore Sylvester Stallone è stato coinvolto come produttore e protagonista di Never Too Old To Die, un'action comedy ambientata nel mondo delle spie.

Sylvester Stallone sarà il protagonista e produttore di Never Too Old To Die, un nuovo progetto prodotto da Amazon Studios.

Il film viene descritto come un'action comedy e sarà il primo titolo previsto dall'accordo stretto tra lo studio e Balboa Productions, di proprietà della star.

Brian Otting ha scritto la sceneggiatura di Never Too Old to Die. Al centro della trama ci sarà un misterioso omicidio avvenuto all'interno di una casa di riposo per spie, situazione che dà il via a una missione personale per un eroe della Guerra Fredda, determinato a trovare l'assassino che si nasconde tra loro.

Sylvester Stallone sarà il protagonista del film e ne sarà inoltre il produttore insieme a Braden Aftergood, tramite Balboa Productions. La star di Rocky, secondo l'accordo con Amazon Studios, sarà autore, regista, produttore e star di progetti di vario tipo, che comprendono film, serie tv e show non di finzione.

Never Too Old To Die, per ora, non ha ancora un regista coinvolto nel progetto. Balboa Productions sta inoltre sviluppando un film intitolato Scavenger Hunt, scritto e diretto da Elle Callahan.