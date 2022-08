Sylvester Stallone: la moglie lo accusa di "aver intenzionalmente dissipato i loro beni coniugali"

Jennifer Flavin, che ha recentemente chiesto il divorzio da Sylvester Stallone dopo ben 25 anni di matrimonio, ha affermato che l'attore 76enne di Rocky avrebbe, a suo modo di vedere, intenzionalmente dissipato i loro beni coniugali.

Secondo quanto riferito da Tmz, la 54enne avrebbe accusato l'ex marito di aver nascosto e sperperato il loro patrimonio familiare: "Su informazione e convinzione, Stallone si è impegnato nella dissipazione, esaurimento e/o spreco intenzionale dei beni di famiglia, il che ha avuto un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale."

"Ai sensi della Sezione 61.075, Florida Statues, l'equità impone che la Moglie sia risarcita e sanata ricevendo una distribuzione ineguale dei beni coniugali a suo favore. Inoltre, al Marito dovrebbe essere ingiunto di vendere, trasferire, assegnare, gravare o dissipare qualsiasi patrimonio durante la sospensione del procedimento".

Secondo alcune stime, la coppia ha una fortuna del valore di centinaia di milioni di dollari, tra cui alcuni immobili semplicemente mozzafiato. Nel 2020, la coppia ha acquistato una villa da 35 milioni di dollari a Palm Beach, in Florida, che è anche diventata la loro residenza principale.

In una dichiarazione esclusiva di questo mercoledì, l'ex moglie di Sylvester Stallone ha dichiarato: "Sono triste di annunciare che dopo 25 anni di matrimonio ho chiesto il divorzio da mio marito. Anche se non saremo più sposati, apprezzerò sempre i 30 anni di relazione che abbiamo condiviso e so che siamo entrambi impegnati con le nostre bellissime figlie. Chiedo privacy per la nostra famiglia mentre andiamo avanti amichevolmente".