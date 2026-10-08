Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono davvero parenti: il legame risale al Seicento

Sydney Sweeney e Marilyn Monroe non sono soltanto due bionde spesso accostate per stile e immaginario: secondo una nuova ricerca genealogica, le due attrici sono realmente parenti. Il loro antenato comune sarebbe Ezra Perry, vissuto nel Massachusetts nel XVII secolo.

Per anni il paragone tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe è sembrato soprattutto una questione di immagine. Capelli biondi, fascino rétro e una certa inclinazione per l'estetica della vecchia Hollywood hanno portato più volte l'attrice di Euphoria a essere associata alla diva di A qualcuno piace caldo. Ora, però, arriva un elemento decisamente più curioso: secondo una ricerca condotta da MyHeritage, tra le due esisterebbe anche un legame di sangue.

L'antenato comune vissuto nel Seicento

La connessione individuata da MyHeritage passa da Steven Sweeney, padre di Sydney, e Charles Stanley Gifford, padre biologico di Marilyn Monroe. I due rami dell'albero genealogico si incontrano in Ezra Perry, un antenato che visse a Sandwich, nel Massachusetts, nel XVII secolo. Sweeney e Monroe sarebbero infatti cugine di nono grado, una volta rimosse, attraverso un antenato vissuto più di tre secoli fa.

Da quella linea familiare si sviluppano poi i due rami che, molti decenni più tardi, porteranno alla nascita delle due attrici. Un grado di parentela talmente lontano da non avere praticamente alcuna rilevanza nella vita quotidiana, ma abbastanza curioso da dare una nuova prospettiva a un confronto che esiste già da anni nell'immaginario popolare.

Roi Mandel, Director of Research di MyHeritage, ha spiegato che proprio le continue analogie tra le due attrici hanno spinto il team a cercare un possibile collegamento negli archivi genealogici. "Le persone hanno sempre tracciato parallelismi tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe, ma vedere le loro traiettorie convergere a un livello più profondo ci ha spinto a cercare un legame reale negli archivi di MyHeritage", ha dichiarato Mandel.

La somiglianza nell'immaginario non è del tutto casuale. Sydney Sweeney ha infatti scelto più volte di richiamare esplicitamente l'estetica di Monroe attraverso i suoi look pubblici.

A febbraio, durante il Santa Barbara International Film Festival, l'attrice ha indossato un abito color avorio di Ceil Chapman praticamente identico a quello portato da Monroe sulla copertina di LIFE del 1952. Qualche mese prima, alla première di The Housemaid, aveva invece scelto un lungo abito bianco con una gonna ampia che ricordava quello indossato da Monroe nella celebre scena della grata della metropolitana di Quando la moglie è in vacanza.

Sono proprio questi riferimenti alla Hollywood degli anni Cinquanta ad aver contribuito ad alimentare negli ultimi anni il paragone tra le due attrici. La scoperta genealogica aggiunge ora un dettaglio che sembra quasi scritto per una sceneggiatura: la somiglianza estetica arriva dopo, mentre il legame familiare affonda le radici nel Massachusetts del Seicento.

Sydney Sweeney e Marilyn Monroe non sono le uniche celebrità imparentate

Il mondo dello spettacolo è pieno di parentele insospettabili. Tra quelle già emerse c'è anche quella tra Anna Wintour e Meryl Streep, che secondo Ancestry.com sono cugine di sesto grado attraverso Thomas Smith ed Elizabeth Kinsey. Quando la notizia è stata resa pubblica, Streep aveva commentato con ironia: "Beh, questo spiega TUTTO", aggiungendo di essere "chuffed", ovvero particolarmente compiaciuta, come avrebbero detto i loro antenati.

Anche Bernie Sanders e Larry David condividono un antenato: l'attore e comico ha raccontato di aver scoperto durante Finding Your Roots di essere imparentato con il politico, definendolo all'epoca un "third cousin or something". Nel 2015, inoltre, Ludacris aveva rivelato di essere un lontano parente del comico Richard Pryor.

Nel caso di Sweeney e Monroe, però, la coincidenza ha un sapore particolarmente cinematografico: due attrici separate da quasi un secolo e già accomunate dal pubblico per il loro rapporto con il glamour della vecchia Hollywood scoprono di condividere anche un ramo dello stesso albero genealogico.