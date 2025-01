Sydney Sweeney ne La maschera della morte rossa, tratto da Edgar Allan Poe

A24 e Picturestart lavoreranno insieme ad una trasposizione cinematografica rivisitata in maniera audace e con una cupa ironia di fondo, de La maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe.

Il ruolo della protagonista dovrebbe essere assegnato a Sydney Sweeney, per il film scritto e diretto da Charlie Polinger, che fungerà anche da produttore esecutivo.

La storia de La maschera della morte rossa

Il racconto originale di Edgar Allan Poe segue le vicende di un principe che cerca di sfuggire ad una piaga estremamente pericolosa, nota come la Morte Rossa, rifugiandosi nella sua abbazia.

Primo piano di Sydney Sweeney in Reality

Al momento, non sono stati resi noti i dettagli della nuova versione cinematografica in cantiere. Attualmente, Charlie Polinger è impegnato nella post-produzione del film indie The Plague, con Joel Edgerton.

L'ascesa di Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, star di Euphoria e The White Lotus, ha vissuto un 2024 particolarmente intenso, con Tutti tranne te al fianco di Glen Powell, e il thriller/horror The Immaculate. Si è distinta anche nel film HBO Reality, grazie al quale ha vinto un Critics Choice Award. Attualmente, Sweeney è impegnata nelle riprese del film Lionsgate, The Housemaid.

Le maggiori attenzioni nei confronti di Sydney Sweeney sono nate intorno al 2022, quando venne candidata come miglior attrice non protagonista per Euphoria e The White Lotus, rispettivamente per i ruoli di Cassie Howard al fianco di Zendaya, e quello di Olivia Mossbacher per la serie tv con Jennifer Coolidge, anche se in entrambi i casi non è riuscita ad aggiudicarsi il premio.