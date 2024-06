Svizzera-Italia, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Questa sera, 29 giugno, Italia e Svizzera si affrontano nello scontro diretto valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. Da stasera chi perde non avrà una seconda possibilità ma dovrà fare i bagagli ed abbandonare per sempre il sogno di aggiudicarsi la competizione europea, vinta dalla nostra nazionale nella precedente edizione.

Gli azzurri arrivano a questo turno grazie al gol di Zaccagni, segnato all'ultima azione durante il palpitante scontro con la Croazia. La squadra del tecnico Murat Yakin, al contrario, ha ben impressionato, mostrando un gioco che gli ha permesso di mettere in difficoltà anche la Germania, una delle favorite del torneo, nell'ultimo incontro del girone eliminatorio.

Dove vedere Svizzera-Italia in TV

La partita di stasera sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, il calcio d'inizio è previsto alle ore 18:00 all'Olympiastadion di Berlino. Ai microfoni ancora una volta ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Gli abbonati a Sky potranno vedere Croazia-Italia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) a raccontarla ci sarà l'inossidabile duo composto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, sempre se Caressa avrà recuperato la voce dopo il suo urlo al gol di Mattia Zaccagni. In caso di parità dopo i novanta minuti si andrà ai tempi supplementari, due di quindici minuti ognuno. Se la parità persiste si tireranno i calci di rigore.

L'Italia di Spalletti durante un allenamento

Come seguire l'incontro in streaming

Svizzera-Italia sarà disponibile anche in streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay. Gli abbonati a Sky, invece, potranno collegarsi all'app Sky Go e a NOW, su quest'ultima app sarà possibile, seguendo le istruzioni, acquistare il pass per il singolo incontro.

Svizzera-Italia le probabili formazioni

Spalletti, dopo la partita con la Croazia, farà dei cambi farà dei cambi: con Bastoni, se recupera dalla febbre. El Shaarawy, in attacco, mentre a centrocampo Fagioli è favorito su Jorginho e il ritorno di Chiesa come titolare. Mancini prenderà il posto dello squalificato Calafiori.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Rieder, Ndoye; Embolo. Ct. Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct. Spalletti.