Svegliati amore mio: Fai rumore di Diodato nella colonna sonora della fiction? Il cantante fa chiarezza

Anche Diodato è intervenuto su Svegliati amore mio, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli, e l'ha fatto per chiarire che Fai rumore, il brano con cui nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo, non sarà presente nella colonna sonora.

Il perchè di una simile precisazione? Nei giorni scorsi sui canali Mediaset era andato in onda un promo di Svegliati amore mio accompagnato proprio dalle note di Fai rumore. Il "dettaglio" non era certo sfuggito ai tantissimi spettatori che avevano chiesto spiegazioni proprio al cantautore pugliese. Così è stato lo stesso Diodato a commentare il curioso caso attraverso i social: "Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction 'Svegliati amore mio'. È stata autonomamente utilizzata per il trailer. Si può fare. Un personale in bocca al lupo anche visti i temi trattati vicini alla mia città".

Svegliati amore mio, infatti, si ispira a fatti realmente accaduti: come hanno spiegato sia Sabrina Ferilli che gli sceneggiatori e registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi, alla base della fiction ci sono molte testimonianze, raccolte negli anni, di chi si è trovato e si trova a fare i conti con i danni alla salute causati dalle industrie siderurgiche, dramma per cui Taranto, città d'origine di Diodato, è tristemente nota.