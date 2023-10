Suzanne Somers, morta la bionda Chrissy di Tre cuori in affitto

Suzanne Somers, l'attrice di Tre cuori in affitto e Una bionda per papà, è morta il 15 ottobre 2023 nella sua casa di Palm Springs, California.

Suzanne Somers, la bionda e svampita Chrissy di Tre cuori in affitto, è morta il 15 ottobre 2023 Palm Springs, in California. L'attrice e guru di salute e fitness, è scomparsa a 76 anni.

"Suzanne Somers è morta pacificamente nella sua casa nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23 anni", ha scritto il suo publicist R. Couri Hay in una dichiarazione a nome della famiglia dell'attrice.

Una scena della sitcom Tre cuori in affitto con John Ritter, Joyce DeWitt e Suzanne Somers

"Suzanne era circondata dal suo amorevole marito Alan, da suo figlio Bruce e dai suoi parenti stretti. La sua famiglia era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno il 16 ottobre. Invece, celebreranno la sua vita straordinaria e ringrano i suoi milioni di fan e follower che l'hanno amata teneramente".

Una bionda travolgente

Bionda e sensuale, Suzanne Somers si è fatta notare in un piccolo ruolo nel cult di George Lucas del 1973 American Graffiti. Dopo una serie di comparsate al cinema e in tv, nel 1977 l'attrice venne scelta come co-protagonista della sitcom ABC Tre cuori in affitto nel ruolo della bionda svampita Chrissy Snow, compagna di stanza della più intelligente e equilibrata Janet Wood (Joyce DeWitt) in un economico appartamento di Santa Monica. John Ritter, il più noto dei tre, interpretava Jack Tripper, uno studente di una scuola di cucina che viene accolto dalle due coinquiline, ma è costretto a fingere di essere gay per placare il padrone di casa delle ragazze, contrario alla convivenza tra inquilini di sesso opposto.

Insieme a Charlie's Angels, Tre cuori in affitto si trasformò ben presto in un fenomeno di costume affrontando le implicazioni sessuali e le frustrazioni della convivenza tra persone di sesso opposto, che nel 1977 era ancora in qualche modo tabù. Tuttavia, un conflitto ampiamente pubblicizzato all'inizio della quinta stagione alla fine si risolse con l'uscita di Suzanne Somers.

Una foto di Suzanne Somers

L'attrice pretese un aumento di cinque volte del suo stipendio, fino a 150.000 dollari a episodio, e una riduzione del 10% dei profitti dello show. Ritter e DeWitt erano infuriati, il produttore Michael Ross si rifiutò e il ruolo di Somers alla fine fu ridotto a una comparsa settimanale. Le brevi scene di Chrissy, per lo più telefonate ai suoi coinquilini, sono state girate separatamente. È stata completamente eliminata dallo show all'indomani della stagione '80 - '81 per essere poi sostituita da altri personaggi.

Dopo essersi concentrata sulla sua carriera canora, l'attrice ha lavorato due stagioni nella sitcom She's the Sheriff. Nel 1991 fece ritorno alla ABC per affiancare la star di Dallas Patrick Duffy in Una bionda per papà. I due attori interpretavano un imprenditore divorziato e una proprietaria di un salone di bellezza vedova che si sposano dopo una storia d'amore folgorante e lottano per fondere insieme le loro due famiglie, composte da quattro figli ciascuno, sotto lo stesso tetto.

Somers divenne una guru del fitness, creando un impero commerciale multimilionario (supervisionato con suo marito, l'ex conduttore di giochi Alan Hamel) costruito grazie agli spot pubblicitari televisivi per ThighMaster, attrezzo ginnico svedese introdotto sul mercato americano.