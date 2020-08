Suspect - Presunto colpevole: Cher si preparò al ruolo tra processi per omicidio e incontri in carcere

Cher si è preparata a lungo per recitare in Suspect - Presunto colpevole, trascorrendo molto tempo con il difensore d'ufficio di Washington D.C tra processi e carceri.

Cher, nel prepararsi per il ruolo del personaggio centrale di Suspect - Presunto colpevole, Kathleen Riley, ha trascorso molto tempo con il difensore d'ufficio di Washington D.C., con molti dei loro avvocati, e ha partecipato a diversi processi nei tribunali dell'area del Distretto di Columbia.

La cantante e attrice ha dichiarato: "Ho assistito a un vero processo per omicidio, ed è enormemente diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto al cinema o in televisione. Sono andata in prigione e ho trascorso del tempo con gli uomini condannati ed è stata un'esperienza veramente straordinaria. Dopotutto tutti questi ragazzi sono figli, o fratelli, o padri di qualcuno, hanno solo fatto delle scelte di vita sbagliate."

A proposito del suo casting, performance e caratterizzazione del personaggio Cher ha detto: "Ho letto la sceneggiatura e mi è davvero piaciuta, ma sono stata anche molto intimidita fino a quando non ci sono saltata dentro. Non sapevo nulla della legge, quindi ho scelto di intraprendere questa nuova avventura."

A proposito delle difficoltà a cui è andata incontro per il suo ruolo in Suspect - Presunto colpevole la cantante ha aggiunto: "Interpretare gli aspetti del personaggio di Kathleen che conoscevo, a cui potevo relazionarmi, è stato bello esattamente come imparare i termini legali e il linguaggio giuridico. Li ho usati come se fosse stato il mio lavoro per tutta la vita. La parte più difficile è stata recitare abbastanza bene da far credere alle persone che tu sappia quello che stai facendo: devi far credere loro che sei stato uno studente, andato al college, alla facoltà di legge e lo hai fatto per otto anni. Questa è la parte difficile."