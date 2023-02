Superman: un corto in CGI, ispirato a Kingdom Come, diventa virale

Uno spettacolare corto in CGI intitolato Superman Awakens, ispirato alla storia di Kingdom Come, è diventato virale online, ecco il video.

Un cortometraggio in CGI con protagonista Superman, ispirato alla versione Kingdom Come, è diventato virale su YouTube.

Nel video si vede l'Uomo d'acciaio ormai segnato dal tempo e dalle tragedie che ha vissuto, e con un costume che comprende una cintura nera.

La versione di Superman usata come fonte di ispirazione è stata creata per le pagine dei fumetti da Alex Ross e Mark Waid, facendo poi un'apparizione sugli schermi in occasione dell'evento crossover dell'Arrowverse intitolato Crisi sulle Terre Infinite. Nelle puntate realizzate per The CW a interpretare Clark Kent era stato Brandon Routh.

Antonis Fylladitis, che ha realizzato il corto, ha dichiarato nella descrizione - in cui si riporta la composizione del team che ha lavorato al progetto - che si tratta del primo tentativo di realizzare un progetto cinematografico con Unreal Engine 5 utilizzando la tecnologia Lumen.

Batman e Superman al cinema: 10 cose che (forse) non sapete sui due più grandi supereroi dei fumetti

Superman tornerà ufficialmente nelle sale con un film scritto da James Gunn che ha deciso di proporre una versione nuova dell'eroe, situazione che ha posto fine alle speranze di Henry Cavill di riprendere l'iconico ruolo dopo i progetti firmati da Zack Snyder.

La situazione non è stata particolarmente apprezzata da molti dei fan della DC che avevano apprezzato l'interpretazione dell'attore britannico.