Supernatural: ecco come Jensen Ackles passa la quarantena con i figli

Quando le star di Supernatural sono in quarantena, i figli ballano... Letteralmente. Ecco Jensen Ackles e i suoi figli durante un improvvisato corso fai-da-te di danza del ventre.

La quarantena per limitare i contagi da Coronavirus è ormai in vigore un po' in tutto il mondo, e con le produzioni ferme, anche le star di Hollywood sono (quasi) tutte a casa con mogli, figli, cani e chiunque faccia parte del nucleo famigliare.

Ma cosa fare per passare il tempo, soprattutto quando si hanno dei bambini che si annoiano facilmente? La risposta arriva da casa Ackles, dove padre e figli si dilettano in una lezione di... Danza del ventre.

"Così, nel caso in cui qualcuno stesse cercando qualche idea su come passare il tempo con i propri figli... Che ne dite di una lezione di ballo? Lo so, alcuni di voi diranno 'Danneel, mica viviamo tutti con un ballerino professionista in casa!!!'" scrive su Instagram Danneel Ackles, moglie e collega di Jensen Ackles a.k.a. Dean Winchester in Supernatural "E quindi io vi dico di fare semplicemente il vostro meglio e divertirvi. Nel frattempo vedrò di far fare a @jensenackles un video tutorial... #quarantine #stayinghome #stayingpositive".

E in effetti, ad accompagnare la caption c'è un adorabile video in cui Jensen, assieme alla piccola JJ e ai gemelli Arrow e Zeppelin, mostra tutto il suo talento da ballerino di danza del ventre. Yep.

La produzione della serie tv Supernatural, arrivata alla sua quindicesima e ultima stagione, è attualmente in pausa a causa della pandemia e, come confermato anche dagli stessi produttori, anche la messa in onda degli ultimi episodi subirà dei cambiamenti.