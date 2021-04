SuperNanny: tata Lucia torna da stasera su NOVE per aiutare i genitori di tutta Italia

Tata Lucia torna in TV da stasera su NOVE in prima serata con SuperNanny, il programma che corre in aiuto di tutti i genitori d'Italia.

Fare i genitori è forse il lavoro più difficile del mondo, specialmente quando i figli non sono affatto facili da gestire: disordinati, disubbidienti, rumorosi, viziati, litigiosi e chi più ne ha più ne metta. Così la quiete familiare può trasformarsi in un vero e proprio incubo...

Lucia Rizzi, l'educatrice ormai più famosa semplicemente come tata Lucia, dopo centinaia di casi risolti brillantemente, è pronta ad affrontare nuove difficili sfide come solo lei sa fare, alla guida di SuperNanny, la prima edizione italiana del format di successo internazionale, prodotta da Blu Yazmine per Discovery Italia. Tempi complicati e gestione familiare al limite? Nel nuovo programma Nanny Lucia avrà tanti consigli preziosi per soddisfare le necessità differenti di genitori e figli e aiutarli a risolvere quelle tensioni che spesso minano anche il rapporto di coppia. Saranno proprio i genitori, che sempre più hanno bisogno di un supporto nella gestione dello stress e delle proprie emozioni, a mettersi in gioco con l'educatrice per migliorare il clima all'interno del nucleo familiare e ritrovare la loro armonia.

In ogni episodio, con la sua professionalità, la "nanny" attraverserà l'Italia per incontrare varie famiglie, stare con loro per un necessario primo giorno di osservazione, per poi poter intervenire in modo appropriato nei tre giorni seguenti. Nella quotidianità risalirà all'origine dei loro problemi e, dopo aver illustrato il suo infallibile metodo educativo, passerà ai genitori il testimone, offrendogli la possibilità di rimettere a posto le cose e riportare la pace in famiglia. Riuscirà a cambiare in positivo le loro vite e a riportare l'armonia nella famiglia e nella vita di coppia? Scopriremo se le tecniche utilizzate dall'educatrice sortiranno i risultati sperati e se, in ultima analisi, la sua missione si concluderà con un successo.

SuperNanny, composto da 8 episodi, è disponibile in anteprima dal 18 aprile sulla piattaforma streaming discovery+.