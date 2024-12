David Ayer difende il reboot di Superman di James Gunn: "Sostenere gli altri registi è ciò che dobbiamo fare"

David Ayer ha risposto alle critiche ricevute dai suoi fan per il sostegno mostrato al prossimo reboot di Superman di James Gunn e al nuovo Universo DC. Pochi giorni prima dell'uscita del trailer di Superman, Ayer ha chiesto ai suoi fan di fermare la campagna in corso per promuovere la sua versione di Suicide Squad.

Il sostegno al nuovo Superman di Gunn

Su X (ex Twitter), Ayer ha scritto: "Non mi ero reso conto che James stesse rilasciando Creature Commandos quando è partita l'ultima campagna per la mia director's cut... il nuovo trailer di Superman uscirà presto e so che c'è l'intenzione di fare un'altra campagna per la mia versione di Skwad".

Ayer ha poi aggiunto: "Come regista voglio sostenere i miei colleghi. Non vedo l'ora di vedere il trailer e ho sentito voci che suggeriscono che sia piuttosto incredibile". Ha esortato i fan a non cercare di oscurare l'uscita del nuovo progetto sull'Uomo del Domani di Gunn.

Il 18 dicembre, Ayer è tornato su X per rispondere ai recenti commenti sul suo sostegno a Gunn e ai nuovi DC Studios, che alcuni fan sembrano aver criticato. "Oddio. Se sostenere un altro regista è così controverso, a questo punto mi sento perso. Quando ero bambino ho avuto un'infanzia da incubo. I miei migliori amici erano i fumetti. Mi hanno sostenuto e mi hanno fatto compagnia quando nessun altro lo faceva".

Superman e Krypto

Il regista ha poi raccontato come Batman avesse parlato alla sua anima, mentre l'ottimismo di Superman avesse avuto un impatto duraturo su di lui. Ha continuato a sostenere il nuovo Superman di Gunn scrivendo: "Non vedo l'ora di vedere il trailer di James. Parlando seriamente. E non vedo l'ora di vedere il suo film. Sono assolutamente sicuro che spaccherà. Perché il semplice ottimismo di Superman è tutto qui. E il bambino che è in me ne ha bisogno in questo momento".

Ayer si è poi chiesto se fosse nel torto per la sua posizione controversa sulla questione, concludendo che avrebbe fatto un passo indietro, sebbene non abbia specificato se questo riguardasse i social media o l'industria dell'intrattenimento in generale.