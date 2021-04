Superman: Michael B. Jordan sulle ipotesi che sarà la star del reboot: "La rappresentazione è importante"

Michael B. Jordan ha commentato l'ipotesi di diventare il primo Superman nero, progetto che sembra in fase di sviluppo per Warner Bros da tempo con il coinvolgimento dell'attore.

La star, intervistata da Cinepop, ha risposto a una domanda sul possibile reboot delle avventure del supereroe recentemente interpretato sul grande schermo da Henry Cavill.

L'attore Michael B. Jordan ha dichiarato: "Non so cosa stia realmente accadendo con la versione Black Superman del personaggio. Ma tutti vogliono e desiderano vedere dei protagonisti di colore e i ruoli eroici sono davvero importanti. La rappresentazione è importante...".

Il protagonista del film Senza rimorso ha aggiunto: "Ci sono così tante opportunità con diverse proprietà intellettuali, altri marchi, personaggi diversi che non sono mai stati realizzati. E ci sono altri che dovrebbero rimanere dove sono. Quindi vediamo come si potrà scuotere un po' le cose".

Michael è tornato sull'argomento anche rispondendo a Jake's Takes spiegando: "Se ne sente parlare, si sentono le indiscrezioni e cose simili, ed è semplicemente un complimento. Apprezzo il fatto che le persone pensino a me in quel modo per questi ruoli. Non ho niente da aggiungere sull'argomento, oltre al fatto che mi lusinga e lo apprezzo. Chiunque ottenga la parte, e se il casting si muoverà in quella direzione, sarà qualcosa di interessante da vedere".

Attualmente il nuovo film dedicato a Superman non ha ancora un regista coinvolto e, trattandosi apparentemente di un reboot, potrebbe essere imminente la ricerca di un nuovo attore a cui affidare la parte.

J.J. Abrams aveva dichiarato nel comunicato con cui si annunciava il progetto: "C'è una storia nuova, potente ed emozionante di Superman ancora da raccontare. Non potremmo essere più elettrizzati nel lavorare con il brillante Ta-Nehisi Coates per aiutare a portare questa storia sul grande schermo e siamo incredibilmente grati al team di Warner Bros per l'opportunità".

Coates aveva aggiunto: "Essere invitati nel DC Extended Universe dalla Warner Bros, DC Films e Bad Robot è un onore".