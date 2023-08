Superman: Legacy, nel film apparirà anche il cane Krypto in versione live-action?

Nel film Superman: Legacy sembra debutterà al cinema in versione live-action anche Krypto, il cane di Clark Kent.

Una foto condivisa online da James Gunn ha alimentato le ipotesi dei fan grazie alla presenza di alcune pagine dei fumetti appese sul muro degli uffici dei DC Studios dove il filmmaker sta lavorando.

La foto condivisa online

Su Threads il regista James Gunn ha condiviso una foto che ritrae Nora, una cagnolina mascotte dell'art department dei DC Studios che indossa un mantello in stile Superman.

Alle sue spalle ci sono poi delle immagini dei fumetti che sembra siano fonte di ispirazione per il team di Superman: Legacy: Superman The Lend Returns, un poster del 1988 che celebra i 50 anni del personaggi; Superman (Vol. 1) #712, un numero intitolato Lost Boy: A Tale of Krypto the Superdog, e Adventure Comics #210 che ha segnato proprio il debutto del simpatico amico a quattro zampe del supereroe.

I primi membri del cast dell'atteso progetto

Nel film Superman: Legacy si racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il giovane, che sarà interpretato da David Corenswet, incarnerà la verità, la giustizia e lo stile di vita americano, venendo guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera questo sentimento qualcosa di passato.

Nel cast ci saranno poi Rachel Brosnahan nella parte di Lois Lane, Nathan Fillion che sarà Guy Gardener/Green Lantern, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi che sarà Mister Terrific, e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

Krypto è un personaggio molto amato dai fan dei fumetti della DC e fa parte della Legion of Super-Pets, ovvero il gruppo di super animali che lottano per salvare la Terra. Il cagnolino è stato poi al centro della serie animata Krypto the Superdog e del film DC League of Super-Pets. In versione live-action, ma sul piccolo schermo, è apparso nella serie Titans.