Superluna di aprile 2020: come vederla in streaming e a che ora

La Superluna di aprile 2020 sarà visibile dal tramonto di oggi, 7 aprile, fino alle primissime ore del mattino di domani, 8 aprile: ecco come vederla in streaming e a che ora.

Il giorno della Superluna di aprile 2020 è arrivato: dalle 19:30 di oggi, 7 aprile, fino all'alba di domani, mercoledì 8 aprile, sarà possibile vederla in streaming, attraverso la diretta con il Virtual Telescope, oltre che, naturalmente, ammirarla ad occhio nudo da una finestra o un balcone di casa ben esposti.

Perchè si chiama Superluna? Perchè appare più grande di circa il 7% e più luminosa del 15%, per effetto della coincidenza tra plenilunio e perigeo lunare, ovvero la minore distanza tra la Terra e il suo satellite. Non è la prima dell'anno, anzi è la terza del 2020, dopo quelle di febbraio e marzo, e non sarà neppure l'ultima ma la Superluna di aprile sarà, assicurano gli esperti, la più spettacolare.

Come vederla in streaming

La Superluna di aprile sarà visibile anche ad occhio nudo, quindi basterà affacciarsi alla finestra o al balcone della propria abitazione per ammirarla, a patto che, naturalmente, le condizioni lo consentano. Soprattutto in città, per esempio, scrutare il cielo notturno può essere quasi impossibile per via degli edifici più alti, più addossati e dell'illuminazione artificiale spesso troppo forte. In soccorso però arriva la diretta streaming: collegandosi al sito Virtual Telescope alle 19:30 sarà possibile ammirare la gigantesca Luna di aprile un po' più da vicino, mentre sorge su Roma. Attraverso la diretta di YouTube (trovate la finestra video in apertura dell'articolo) ci sarà la possibilità di ammirare la superluna con il commento dell'astrofisico Gianluca Masi.

Anche il canale ANSA Scienza, dalle ore 19:30 di oggi, 7 aprile, offre la possibilità di osservare il sorgere della Superluna in streaming.

A che ora sorge la Superluna

Le dirette in streaming cominceranno a trasmettere alle 19:30 ma l'ora esatta prevista in cui il nostro satellite raggiungerà la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza (356.908 km contro la distanza media di circa 384.000 km) dalla Terra sono le 20:10 di oggi 7 aprile. La Superluna sarà dunque visibile da quell'ora fino alle primissime ore del mattino di mercoledì 8 aprile.