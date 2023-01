Sundance 2023: A Thousand and One e Going to Mars conquistano i premi assegnati dalla giuria

A Thousand and One, opera prima di A.V. Rockwell, e il documentario Going To Mars: The Nikki Giovanni Project hanno vinto i premi della giuria del Sundance 2023.

Il Sundance Film Festival 2023 si è concluso con la vittoria di A Thousand and One, film che si è aggiudicato il grand premio della giuria nei progetti di finzione prodotti in America, mentre è stato Going to Mars: The Nikki Giovanni Project a conquistare la categoria dedicata ai documentari. Il film drammatico diretto dalla regista A.V. Rockwell, al suo esordio dietro la macchina da presa, racconta la storia di una madre single che vive negli anni '90 a New York.

La prima edizione del festival, dopo la pandemia, che si è svolta in persona si conclude quindi con riconoscimenti che sono stati assegnati a progetti provenienti da quindici nazioni diverse tra cui Stati Uniti, India, Ucraina, Cile, Svezia, Estonia, Regno Unito, Nigeria, Lituania, Francia, Australia e Canada.

Tra le tematiche affrontate nelle opere proposte ci sono la situazione delle donne iraniane, una madre single che combatte per occuparsi del figlio, la guerra in Ucraina, la lotta contro l'Alzheimer, lutti e conflitti politici.

Il film A Thousand And One, che può contare sulla presenza di Lena Waithe tra i produttori, racconta quello che accade quando la madre single Inez rapisce Terry, il figlio di sei anni, dopo che è stato dato in affidamento. I due devono quindi reclamare il proprio senso di casa, identità e stabilità a New York.

Il documentario Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, diretto da Joe Brewster e Michèle Stephenson, racconta la storia e l'arte della poetessa Nikki Giovanni mentre riflette sulla sua vita e sulla propria eredità artistica.

Il Gran Premio della Giuria World Cinema è stato assegnato al britannico Scrapper, scritto e diretto da Charlotte Regan, con al centro una dodicenne di nome Georgie che vive da sola a Londra, riempiendo la sua vita di magia fino a quando torna in scena il padre.

Il premio World Cinema assegnato dalla giuria a un documentario è stato invece vinto dal cileno The Eternal Memory, prodotto da Juan de Dios Larrain e Pablo Larrain, che segue la storia della coppia composta da Augusto e Paulina che, dopo essere insieme da 25 anni, devono affrontare l'Alzheimer di cui soffre l'uomo.

Il premio Festival Favorite è stato assegnato grazie ai voti del pubblico a Radical, di Christopher Zalla, ambientato al confine con il Messico e con protagonista un insegnante che cerca di stimolare i propri studenti e farli uscire dall'apatia. Gli spettatori hanno poi premiato i documentari Beyond Utopia e 20 Days in Mariupol, i film di finzione The Persian Version e Shayda. La categoria NEXT ha visto infine premiato KOKOMO CITY, che racconta la storia di quattro transgender che lavorano nel mondo della prostituzione.

Gran Premio della Giuria

U.S. Grand Jury Prize: Dramatic - A Thousand and One (regista A.V. Rockwell)

U.S. Grand Jury Prize: Documentary - Going to Mars: The Nikki Giovanni Project (registi Joe Brewster e Michèle Stephenson)

World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic - "Scrapper" (regista Charlotte Regan)

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary - The Eternal Memory (regista Maite Alberdi)

Premi del Pubblico

Audience Award: U.S. Documentary - Beyond Utopia (regista Madeleine Gavin)

Audience Award: U.S. Dramatic - The Persian Version (regista Maryam Keshavarz)

Audience Award: World Cinema Dramatic - Shayda (regista Noora Niasari)

Audience Award: World Cinema Documentary - 20 Days in Mariupol (regista Mstyslav Chernov)

Audience Award: NEXT - Kokomo City (regista D. Smith)

Festival Favorite Award

Radical (regista Christopher Zalla)

Premi della Giuria alla Regia, sceneggiatura e montaggio

Directing Award: U.S. Documentary - Luke Lorentzen, A Still Small Voice

Directing Award: U.S. Dramatic - Sing J. Lee, The Accidental Getaway Driver

Directing Award: World Cinema Documentary - Anna Hints, Smoke Sauna Sisterhood

Directing Award: World Cinema Dramatic - Marija Kavtaradze, Slow

Waldo Salt Screenwriting Award: U.S. Dramatic - Maryam Keshavarz, The Persian Version

Jonathan Oppenheim Editing Award: U.S. Documentary - Daniela I. Quiroz, Going Varsity in Mariachi

Cortometraggi

Short Film Grand Jury Prize - When You Left Me on That Boulevard (regista Kayla Abuda Galang)

Short Film Jury Award: U.S. Fiction - Rest Stop (regista Crystal Kayiza)

Short Film Jury Award: International Fiction - The Kidnapping of the Bride (regista Sophia Mocorrea)

Short Film Jury Award: Nonfiction - Will You Look at Me (regista Shuli Huang)

Short Film Jury Award: Animation - The Flying Sailor (regista Wendy Tilby e Amanda Forbis)

Premi speciali della giuria

World Cinema Documentary Special Jury Award for Creative Vision - Fantastic Machine (regista Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck)

World Cinema Documentary Special Jury Award for Verite Filmmaking - Against the Tide (regista Sarvnik Kaur)

World Cinema Dramatic Special Jury Award for Creative Vision - Animalia (regista Sofia Alaoui)

World Cinema Dramatic Special Jury Award for Cinematography - Lílis Soares, Mami Wata

World Cinema Dramatic Special Jury Award for Best Performance - Rosa Marchant, When It Melts

Short Film Special Jury Award, International: Directing - AliEN0089 (regista Valeria Hofmann)

Short Film Special Jury Award, U.S: Directing - The Vacation (regista Jarreau Carrillo)

U.S. Documentary Special Jury Award for Clarity of Vision - The Stroll (registi Kristen Lovell & Zackary Drucker)

U.S. Documentary Special Jury Award for Freedom of Expression - Bad Press (registi Rebecca Landsberry-Baker & Joe Peeler)

U.S. Dramatic Special Jury Award: Ensemble - Cast di Theater Camp

U.S. Dramatic Special Jury Award: Creative Vision - Team Creativo di Magazine Dreams

U.S. Dramatic Special Jury Award: Acting - Lio Mehiel, Mutt

NEXT Innovator Award presentato da Adobe