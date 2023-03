Studio Ghibli: il presidente Koji Hoshino dà le dimissioni dopo uno scandalo sull'uso dei fondi della società

Lo Studio Ghibli è al centro di uno scandalo che ha portato il presidente Koji Hoshino ad abbandonare il suo incarico e a lasciare la società.

L'addio avverà nel mese di giugno e i motivi alla base della sua scelta sembra siano legati all'utilizzo non appropriato dei fondi dell'azienda da parte del co-creatore e produttore Toshio Suzuki.

Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche giapponesi, Suzuki avrebbe donato delle ingenti somme di denaro a una donna tailandese, conosciuta nel 2013, che avrebbe usato i soldi per aprire un ristorante e un centro benessere in patria. Le due attività sono state poi chiuse. Nel 2018 Suzuki ha poi affidato alla donna la gestione di un ristorante sostenuto dallo Studio Ghibli e l'ha poi assunta come fotografa, nonostante non avesse l'esperienza necessaria.

Alcuni dipendenti della casa di produzione si sarebbero quindi lamentati del lavoro compiuto della donna, che ha continuato a ricevere uno stipendio e ad avere i rimborsi per gli spostamenti. Lo Studio Ghibli ha poi organizzato una mostra fotografica per la donna e un dipendente ha sostenuto che Suzuki "volesse solo andare a farsi una vacanza con la fidanzata".

Il presidente Hoshino avrebbe fatto presente a Suzuki che la situazione era inappropriata e che c'erano delle lamentele, ma la tensione sarebbe aumentata al punto che Hoshino ha deciso di dare le proprie dimissioni.

La situazione è piuttosto complicata e non è chiaro se, e come, potrebbe avere delle conseguenze sulla distribuzione del nuovo film di Hayao Miyazaki, How Do You Live, che dovrebbe arrivare nei cinema giapponesi a luglio.