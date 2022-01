Studio Ghibli: il parco a tema aprirà in Giappone a novembre (VIDEO)

Studio Ghibli è un nome che non ha bisogno di presentazioni e mentre il regista Hayao Miyazaki è impegnato con il lavoro, altri membri dello Studio Ghibli hanno lavorato ad un meraviglioso parco a tema in Giappone: un nuovo video promozionale ha appena rivelato la data di apertura del parco.

Il Ghibli Park sta sorgendo sul sito dell'esposizione mondiale del 2005 nella città di Nagakute, ad est di Kyoto ed ovest di Tokyo. Una volta aperto potremo visitare la ricostruzione della casa di Satsuki e Mei da Il Mio Vicino Totoro e molti altri siti di questo tipo, considerando che il parco si espanderà sempre di più incrementando costantemente il numero delle attrazioni ispirate alle pellicole dello Studio Ghibli.

Per novembre di quest'anno saranno aperte tre delle cinque aree in costruzione: Youth Hill Area (Seishun no Oka Area), Dondoko Forest Area (Dondoko Mori Area), e Great Ghibli Warehouse Area (Ghibli Dai Soko Area). Nell'area "Dondoko Mori" i visitatori potranno ammirare una statua di legno di Totoro alta 5,2 m.

Il parco dello Studio Ghibli sarà un'attrazione al coperto, visitabile tutto l'anno, con una piscina riscaldata, un cinema, negozi, ristoranti, un parco giochi per bambini e spazi espositivi in cui si potranno visitare delle mostre relative ai progetti portati avanti nel corso degli anni dallo studio.