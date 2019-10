Studio Ghibli: i film dello studio animato in streaming su HBO Max

I film dello Studio Ghibli arriveranno in esclusiva streaming, per quanto riguarda il mercato americano, su HBO Max, la nuova piattaforma che debutterà prossimamente per provare a sostenere la concorrenza di Netflix, Disney+, Apple TV+ e Amazon Prime Video.

L'accordo stretto tra la nuova piattaforma di WarnerMedia e la casa di produzione giapponese è stato annunciato oggi e porterà nel catalogo di HBO Max ben 21 titoli dello Studio Ghibli: Laputa - Castello nel cielo, La ricompensa del gatto, Il castello errante di Howl, Kiki - Consegne a domicilio, Il mio vicino Totoro, Nausicaa della valle del vento, Pioggia di ricordi, Pom Poko, I sospiri del mio cuore, I miei vicini Yamada, Si sente il mare, Princess Mononoke, La città incantata, Ponyo sulla scogliera, Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento, La collina dei papaveri, Quando c'era Marnie, La storia della principessa splendente, e Si alza il vento. La maggior parte dei capolavori d'animazione saranno disponibili già al debutto del nuovo servizio.

Koji Hoshino di Studio Ghibli ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lavorare con HBO Max per portare la completa collezione dei film di Studio Ghibli in streaming al pubblico americano negli Stati Uniti. HBO Max è la casa ideale per i nostri film. Dal lancio del servizio che avverrà in primavera, i fan della Ghibli potranno apprezzare i propri film e immergersi in modo profondo nel catalogo, mentre gli spettatori totalmente nuovi saranno in grado di scoprire per la prima volta i nostri film".