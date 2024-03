Stucky: al via le riprese della nuova serie di Rai 2 con Giuseppe Battiston

Un nuovo personaggio per Giuseppe Battiston, l'attore si sprepara a calarsi nei panni di Stucky, l'ispettore di Polizia protagonista dell'omonima serie in sei puntate ambientata a Treviso per la regia di Valerio Attanasio, di cui sono cominciate le riprese e che andrà in onda prossimamente su Rai 2. Nel cast, anche Barbora Bobulova, nei panni del medico legale Marina De Santis.

La serie - girata tra Treviso e Roma per circa 14 settimane e coprodotta da Rai Fiction - Rosamont, distribuzione Rai Com - è ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas e il soggetto è firmato da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. Le sceneggiature sono state scritte da Valerio Attanasio e Matteo Visconti.

La sinossi

Fine osservatore dell'animo umano, Stucky combatte tutti i giorni con l'ovvietà del male, spesso vestita in abiti eleganti. Grazie alla sua capacità di indagare le dinamiche relazionali, riuscirà a trovare la risposta per risolvere anche i casi più spinosi. I suoi compagni di viaggio sono il medico legale Marina (con cui Stucky ha un rapporto di intensa e un po' maldestra intimità), l'oste Secondo (consigliere e mentore) e i due poliziotti Guerra e la Landrulli, che hanno imparato ad amarlo, ma non ancora a capirlo.

Le dichiarazioni

"È un immenso piacere per me - dice il regista Valerio Attanasio - prendere parte a questo progetto. E sono molto contento di farlo avendo la possibilità di lavorare con attori come Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova. Sono convinto che, insieme a loro, sarà divertente e stimolante esplorare nuove possibilità di racconto a partire dalle pagine dei romanzi gialli di Fulvio Ervas. Il fatto che le sei storie che racconteremo siano incentrate su un ispettore di Treviso permetterà al pubblico di avvicinarsi, conoscere ed apprezzare una città poco presente nell'immaginario cinematografico e televisivo. Ringrazio Rai Fiction e Rosamont per questa bella sfida e preziosa opportunità".

"È più misterioso Stucky o i misteri che si trova ad affrontare? Stucky, uomo silente e tenace, - aggiunge Giuseppe Battiston - cerca, pensa, indaga tra le miserie e le ricchezze di un luogo che non è nord, non è sud, non è Italia, è mondo: quello delle debolezze umane".