Addio a Stuart Whitman, l'attore de I Comancheros morto a 92 anni

Hollywood dice addio a Stuart Whitman, attore veterano de I Comancheros e Fantasilandia morto all'età di 92 anni. A confermare la notizia è il figlio del divo, Justin, il quale ha dichiarato a TMZ che "la vecchia Hollywood ha perso un'altra delle sue vere star".

Stuart Whitman in una scena di Cimarron Strip

Stuart Whitman si è spento nella sua casa di Montecito, California, circondato dalla sua famiglia. L'attore era noto per ruoli da affascinante scavezzacollo. I suoi familiari hanno dichiarato: "Eravamo orgogliosi dei suoi ruoli in tv, dei suoi film e delle sue candidature agli Oscar, ma ciò che ricorderemo sempre era il suo esuberante amore per la famiglia e gli amici."

Nel 1961, Whitman ricevette una candidatura all'Oscar come Miglior Attore per la sua performance ne Il marchio. Nella sua carriera decennale, l'attore ha interpretato più di 180 ruoli, nel 1961 ha diviso lo schermo con John Wayne nel western I comanceros. Tra i lavori televisivi che lo hanno visto interprete ci sono Highway Patrol negli anni '50, Cimarron Strip negli anni '60, Fantasilandia nei '70 e Superboy negli anni '80 e '90.

Ricordando l'eccitazione per la candidatura all'Oscar in un'intervista del 2014, Stuart Withitman spiegò: "Vivevo a North Hollywood e ho sentito la notizia della nomination mentre stavo guidando. Ero sotto shock e ho quasi distrutto la macchina".