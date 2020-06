Striscia la notizia, Vittorio Brumotti ancora aggredito nel centro di Milano

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia ormai famoso per i servizi sullo spaccio nelle vie di Milano, è stato nuovamente aggredito nel capoluogo lombardo, per fortuna questa volta senza finire in ospedale.

Come dimostra questo video andato in onda ieri sera a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti ha rischiato grosso anche questa volta, dopo essere già stato picchiato in Porta Venezia il mese scorso da un gruppo di spacciatori. Il teatro dell'aggressione senza gravi conseguenze è stato questa volta la super glamour Corso Como, uno dei centri della movida del capoluogo lombardo, piena di locali, tra ristoranti e discoteche, molto frequentati.

Come mai le inchieste estreme di Brumotti sul traffico di droga nella città meneghina si sono spostate dai quartieri più periferici al centro cittadino? Perchè, come spiega lui stesso nel servizio, ha raccolto la richiesta di tanti residenti stufi di avere sotto il proprio naso pusher e parcheggiatori abusivi, figure coincidenti in molti casi.

Questa volta è stato proprio un parcheggiatore abusivo a minacciare Brumotti con calci e sputi, e a rincorrerlo con una bottiglia rotta, tutto sotto gli occhi increduli dei clienti dei locali aperti a quell'ora. Per l'inviato di Striscia fortunatamente solo tanta paura e una nuova freccia al proprio arco delle denunce cittadine.