Striscia la Notizia: Giovanna Botteri risponde agli attacchi "stupidi e inconsistenti"

Striscia la Notizia prende di mira Giovanna Botteri dando voce agli haters che da tempo criticano l'aspetto fisico dell'inviata RAI e lei risponde agli attacchi con fermezza. Nel servizio montato con il voice over di Michelle Hunziker si evidenzia il look della giornalista - sempre uguale - e la poca cura verso i capelli. Questa volta la giornalista ha deciso di rispondere con una lettera nella quale parla di modelli stupidi e anacronistici.

Giovanna Botteri, uno dei volti storici del giornalismo televisivo italiano, è negli ultimi mesi al centro dell'attenzione degli haters del web. L'inviata RAI in Cina non ha mai risposto alle critiche che le sono state mosse sul suo look, fino ad oggi, quando queste offese sono state riportate e amplificate da un servizio mandato in onda da Striscia la Notizia. Michelle Hunziker, voce del servizio, dando risalto alle offese degli haters, dice: "A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero". Il servizio insinua che la Botteri, in risposta ai commenti del web, "si sia presentata ad un tratto con una chioma chioma più vaporosa" e nel frattempo la giornalista veniva mostrata dentro una vasca da bagno cartoon.

Dopo aver incassato la solidarietà dei colleghi e della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, Giovanna Botteri ha deciso di scrivere una lettera: "Mi piacerebbe che l'intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l'immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno. O dovrebbero avere secondo non si sa bene chi...- scrive la Botteri e aggiunge - Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n'è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano semplicemente quello che dicono. Perché è l'unica cosa che conta e che ci si aspetta da una giornalista. A me piacerebbe che noi tutte spingessimo verso un obiettivo, minimo, come questo. Per scardinare modelli stupidi, anacronistici, che non hanno più ragione di esistere. Non vorrei che un intervento sulla mia vicenda finisse per dare credibilità e serietà ad attacchi stupidi e inconsistenti che non la meritano. Invece sarei felice se fosse una scusa per discutere e far discutere su cose importanti per noi, e soprattutto per le generazioni future di donne".

Nel frattempo su Striscia la notizia sono piovute le critiche di migliaia di utenti che hanno intasato le loro pagine social, e molti hanno accusato in prima persona Michelle Hunziker che si è prestata al body shaming contro una donna. Striscia La notizia ha risposto con un comunicato affidato alla Adnkronos nel quale si respingono le accuse bollandole come fake news.