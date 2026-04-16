Street Fighter: il trailer mostra in azione anche Chun-Li, Ryu, e Ken

Paramount Pictures ha svelato il nuovo trailer del film Street Fighter e i character poster che mostrano il look dei protagonisti.

L'adattamento dei popolari videogiochi, che ha tra i suoi protagonisti anche Noah Centineo e Jason Momoa, arriverà nelle sale italiane prossimamente grazie alla distribuzione di Eagle Pictures.

Cosa mostra il trailer di Street Fighter

Il video promozionale permette ai fan di Street Fighter di vedere in azione alcuni amati personaggi come Ken, Ryu e Chun-Li.

Nel trailer si scopre che i protagonisti interpretati da Andrew Koji e Noah Centineo sono stati grandi amici e si sono poi allontanati, ritrovandosi in occasione di un torneo che rappresenta la loro unica occasione di redenzione.

Nel video spazio anche a momenti divertenti, spettacolari scene d'azione e citazioni che i fan del gioco noteranno nelle sequenze del progetto diretto da Kitao Sakurai, già dietro la macchina da presa di alcuni episodi della serie Twisted Metal.

Cosa racconterà il film

La storia raccontata nel lungometraggio è ambientata nel 1993, un'epoca di sale giochi, monete consumate e leggende nate a colpi di joystick. Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), Street Fighters un tempo inseparabili, oggi sono lontani, divisi da scelte e ferite mai rimarginate. Il destino li richiama sul ring quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li arruola per il nuovo World Warrior Tournament: un torneo spietato dove i pugni decidono il futuro e la furia riscrive il destino.

Ma dietro lo spettacolo della battle royale si muove un'ombra. Una cospirazione letale che costringerà Ryu e Ken non solo a combattere tra loro, ma a guardare in faccia i demoni del passato. Perché qui non esistono seconde possibilità: se perdi, è GAME OVER.

Diretto da Kitao Sakurai, Street Fighter porta l'energia pura dell'arcade sul grande schermo, tra Hadouken che fendono l'aria, roundhouse che fanno tremare il pavimento e un cast di personaggi iconici pronti a tornare leggenda. Il passato è la miccia. Il futuro è il combattimento.

Street Fighter: il character poster di Chun-Li

Street Fighter: il character poster di Danhibiki

Street Fighter: il character poster di Dhalsim

Street Fighter: il character poster di Don Sauvage

Street Fighter: il character poster di Ehonda

Street Fighter: il character poster di Guile

Nel cast ci saranno anche Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, Roman Reigns che sarà Akuma, Orville Peck nei panni di Vega, Curtis "50 Cent" Jackson che interpreta Balrog, Jason Momoa nei panni di Blanka, David Dastmalchian che ha la parte di M. Bison, Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Andrew Schulz che è Dan Hibiki, Eric André che ha la parte di Don Sauvage, Vidyut Jammwal nei panni di Dhalsim, Orville Peck che sarà Vega, Olivier Richters nella parte di Zangief, Hirooki Goto in quella di E. Honda, Rayna Vallandingham nei panni di Juli, e Alexander Volkanovski che sarà Joe.

Street Fighter: il character poster di Joe

Street Fighter: il character poster di Juli

Street Fighter: il character poster di Ken

Street Fighter: il character poster di Mbison

Street Fighter: il character poster di Ryu

Street Fighter: il character poster di Vega

Street Fighter: il character poster di Zangief