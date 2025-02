Street Fighter: il celebre videogioco diventa un film live-action con Kitao Sakurai come regista

Il film live-action di Street Fighter della Legendary, basato sul celebre videogioco di Capcom, ha ufficialmente un nuovo regista: Kitao Sakurai, come riportato da Deadline.

Sakurai subentra al duo Danny e Michael Philippou, registi di Talk To Me, che avevano preso in mano il progetto nell'aprile del 2023, subito dopo che la Legendary aveva acquisito i diritti esclusivi per l'adattamento cinematografico e televisivo della proprietà.

Con una carriera brillante, Sakurai è stato nominato agli Emmy per il suo lavoro come regista e produttore esecutivo di The Eric Andre Show. È noto anche per aver co-scritto e diretto Bad Trip, un successo di Netflix che ha conquistato il pubblico con i suoi scherzi basati sulle telecamere nascoste, sempre con Eric Andre.

Ming-Na nei panni di Chun li in Street fighter

Oltre al suo lavoro su Eric Andre, Sakurai ha diretto serie come Twisted Metal, Dave e The Premise. Inoltre, è produttore esecutivo della seconda stagione di Beef per Netflix e A24. Recentemente, ha diretto alcuni episodi del thriller spionistico Butterfly di Amazon, incluso l'episodio pilota, con Daniel Dae Kim nel cast.

Il fenomeno di Street Fighter

Street Fighter, il famoso videogioco di combattimento lanciato nel 1987, è conosciuto in tutto il mondo per le sue epiche sfide uno contro uno tra combattenti provenienti da diverse discipline. Sebbene la trama del film rimanga ancora avvolta nel mistero, i giochi della saga ruotano spesso attorno a un torneo di arti marziali organizzato da M. Bison, il leader della malvagia organizzazione Shadaloo.

Con oltre 55 milioni di copie vendute a livello globale, Street Fighter è uno dei franchise di videogiochi di maggior successo di tutti i tempi. L'ultimo capitolo, Street Fighter 6, ha trionfato ai Game Awards 2023, vincendo il premio come miglior gioco di combattimento. Il film sarà co-sviluppato e co-prodotto insieme a Capcom, il creatore dei videogiochi.