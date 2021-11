Strappati lungo i bordi di Giancane: la title track della serie animata di ZeroCalcare

Bao Publishing ha annunciato che è appena uscita Strappati lungo i bordi: la title track della raccolta di brani di Giancane che andranno a formare la colonna sonora della serie animata, scritta da Zerocalcare e prodotta da Movimenti Production, che è appena uscita su Netflix.

Giancane ha scelto Instagram per ringraziare Zerocalcare e le altre persone con cui ha collaborato per comporre la colonna sonora della serie: "Questo post è mega lungo, mi rendo conto, però qui dentro ci sta tipo più di un anno di roba e non so veramente nemmeno da dove cominciare. Il primo grazie se lo becca indubbiamente Michele, @zerocalcare, perché mi ha fatto fare 'sta cosa qua che è tipo un sogno e, in uno dei momenti più bui della mia vita, ha acceso una lucina da seguire, quindi, caro Michele beccati 'sto grazie per gli accolli, per avermi dato carta bianca su tutto, per aver fatto 'sta cosa che era una mina già disegnata in bianco e nero".

"Grazie @macbinda e @woodwormlabel per aver fatto sì che tutto girasse e filasse liscio perché io non ci sarei mai riuscito da solo, anzi, chissà forse sarei tipo in galera vvumdb. Grazie a @baopublishing per il lavoro gigante che c'è dietro ad una roba così grande." Ha dichiarato il cantautore, "È stato un lavoro diverso dal mio solito, mi sono divertito molto nel vedere e sentire tutto senza spoilerarmi il finale, il lavoro vero in fondo è stato questo."

Nel 2018, durante la realizzazione del video del brano Ipocondria, è nato il sodalizio tra Giancane e Zerocalcare e da quel momento i due artisti hanno iniziato a sviluppare un rapporto basato sull'amicizia, la stima reciproca e la collaborazione professionale e quel rapporto si è evoluto fino a diventare Strappare lungo i bordi.