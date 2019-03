Stranger Things 3: nel teaser trailer della serie Netflix, un'invasione di topi

Stranger Things 3, ci siamo: Netflix ha appena rilasciato il teaser trailer della terza stagione, un video di pochi secondi che anticipano in modo misterioso i nuovi episodi della serie.

Nella terza stagione di Stranger Things ritroviamo Mike, Eleven, Dustin, Lucas, il detective Jim Hopper e tutta la gang di Hawkins impegnata in quella che si preannuncia essere una nuova avventura piena di brividi e ricca dei tanti immancabili riferimenti alla cultura popolare. Nel cast dello show tornano i protagonisti delle passate stagione tra cui Winona Ryder David Harbour insieme ai giovani talentuosi Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink e e Millie Bobby Brown.

La terza stagione di Stranger Things potrà contare su nuovi arrivi nel cast, tra cui quello di Maya Hawke che avrà il ruolo della giovane Robin, una ragazza che lavora nel centro commerciale di Hawkins, Indiana, insieme a Steve, personaggio interpretato dall'attore Joe Keery, vendendo gelati nel negozio chiamato Scoops Ahoy.

it's almost feeding time pic.twitter.com/20gokeuKJs — Stranger Things (@Stranger_Things) 19 marzo 2019

Nel brevissimo video rilasciato da Netflix, si vedono una moltitudine di ratti in corsa verso qualcosa che li attira - di cosa si tratti non ci è stato svelato, ma la didascalia che accompagna il video, "It's feeding time", è un inquietante indizio". Nello specifico, i topi si precipitano all'interno di quello che sembra un granaio in disuso o un magazzino fatiscente.

Per ora non si conoscono molti dettagli riguardanti la trama degli episodi inediti della serie. Netflix ha infatti anticipato la data di uscita di Stranger Things 3, anticipando solo che gli eventi saranno ambientati nel 1985 e i protagonisti dovranno affrontare delle nuove forze del male.