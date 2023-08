Una storia vera, dal 4 settembre torna al cinema il film di David Lynch

La Cineteca di Bologna ha annunciato che riporterà nelle sale cinematografiche l'ottavo film diretto da David Lynch, Una storia vera, dopo aver già distribuito nel corso degli anni i restauri di altri capolavori del regista di Twin Peaks, tra cui The Elephant Man, Mulholland Drive e Strade perdute.

Il film tornerà al cinema in versione restaurata dal prossimo 4 settembre. Il restauro è stato curato da StudioCanal con la supervisione dello stesso David Lynch. A luglio The Straight Story - Una storia vera è stato presentato in anteprima in piazza Maggiore a Bologna all'interno del festival Il Cinema Ritrovato.

Una storia vera racconta le vicende di Alvin Straight (Richard Farnsworth), un anziano che vive insieme alla figlia con problemi mentali Rose (Sissy Spacek), che ha perso la custodia dei figli. Una sera Alvin riceve la chiamata di suo fratello Lyle (Harry Dean Stanton), che non vede da parecchi anni e che è stato colpito da un infarto. Alvin decide di partire per andare a trovarlo percorrendo centinaia di chilometri a bordo del suo tosaerba.

Ultimo film in carriera per Richard Farnsworth, Una storia vera venne presentato alla 52ma edizione del Festival di Cannes.