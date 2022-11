Stockholm Bloodbath: Claes Bang, Sophie Cookson ed Emily Beecham si uniscono al cast

Nuovi volti di uniscono al cast internazionale di Stockholm Bloodbath, il film d'avventura diretto di Mikael Håfström, che diventa la seconda pellicola originale in lingua inglese di Viaplay, dopo il film biografico del regista candidato all'Oscar Lasse Hallström, Hilma.

Stockholm Bloodbath sarà interpretato da Sophie Cookson, Claes Bang, Emily Beecham, Alba August, Adam Pålsson, Matias Varela, Ulrich Thomsen, Jakob Oftebro.

Ambientato nel 1520, Stockholm Bloodbath, come riportato da Variety, si sofferma su un capitolo oscuro della storia della Svezia: il noto massacro di quasi 100 nobili e civili nella capitale svedese.

Il film segue le vicende di Anne (Sophie Cookson) e sua sorella adottiva Freja (Alba August) mentre cercano vendetta sugli uomini che hanno ucciso la loro famiglia al matrimonio di Anne. La loro ricerca le porta a Stoccolma, dove vengono trascinate in una spietata lotta politica tra Svezia e Danimarca che culmina in un'esecuzione di massa, presieduta dal re Cristiano II di Danimarca (Claes Bang), nota come il bagno di sangue di Stoccolma.

"Non ho mai letto niente di simile prima" ha dichiarato Sophie Cookson, aggiungendo "Un dramma storico con un umorismo deliziosamente oscuro al centro".

Claes Bang, ha poi definito il film un "capitolo molto oscuro nella storia reciproca della Danimarca e della Svezia, e per quanto ne so, una versione filmata non è mai stata tentata".

"Tutto di questo progetto mi ha attratto, dalla sceneggiatura di Erlend Loe alle persone coinvolte - ha aggiunto l'interprete di Cristiano di Danimarca - quindi è stato davvero un gioco da ragazzi, anche se il ruolo di Cristiano significa interpretare uno dei personaggi più odiati della storia scandinava e farmi entrare in un mondo di guai".

Il film è prodotto da Helena Danielsson (Hilma) per Viaplay Studios. I produttori esecutivi sono Tomas Axelsson e Oskar Arulf presso Viaplay Group. Le vendite sono gestite da Viaplay Content Distribution.