Steven Yeun torna in tv con una serie di cui sarà protagonista accanto ad Ali Wong

Steven Yeun, da pochi giorni premiato con una nomination agli Oscar grazie al film Minari, tornerà in tv come star di una nuova serie accanto ad Ali Wong.

Il progetto segna il suo ritorno sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista dopo aver interpretato Glenn Rhee in The Walking Dead.

La serie sarà composta da dieci episodi e, per ora, non è stata ancora acquistata da un'emittente o un network, nonostante il grande interesse.

Steven Yeun e Ali Wong saranno coinvolti come protagonisti e produttori, mentre la sceneggiatura è firmata da Lee Sung Jin che ne sarà inoltre showrunner.

Attualmente la produzione, sostenuta da A24, non ha voluto rivelare i dettagli della trama delle puntate, della durata di trenta minuti.

Yeun, dopo la popolarità ottenuta grazie a The Walking Dead, ha recitato in numerosi film tra cui Okja e Burning. Minari, diretto da Lee Isaac Chung, gli ha invece permesso di diventare il primo interprete asiatico-americano a ottenere una nomination agli Oscar nella categoria Miglior Attore Protagonista.

Ali Wong ha invece recitato in progetti come la sitcom American Housewife e ha avuto una parte in Birds of Prey.