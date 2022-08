Steve Martin smetterà di recitare dopo Only Murders in the Building, in arrivo un documentario sulla sua vita

L'attore Steve Martin ha svelato che dopo Only Murders in the Building non ritornerà sul set e la sua vita e carriera saranno al centro di un documentario.

Steve Martin ha annunciato che la sua vita e la sua carriera saranno al centro di un documentario e che è pronto a ritirarsi nuovamente dal mondo dello spettacolo.

L'attore si era già concesso una lunga pausa dal mondo televisivo e cinematografico, ritornando poi in attivà in occasione della serie Only Murders in the Building.

A24 realizzerà con la regia di Morgan Neville (Won't You Be My Neighbor?) un documentario su Steve Martin in due parti, destinato ad Apple TV+.

L'attore, parlando del progetto, ha spiegato: "Sarà la visione di qualcuno di diverso da me. Hanno trovato molto materiale di archivio. Hanno persino trovato una foto di mio padre scattata nel 1944 in Germania, mentre era nel tour Our Town con l'USO".

La star ha parlato della sua vita in occasione dell'autobiografia Born Standing Up, in cui parla dei passi compiuti nel mondo della comicità e, a novembre, sarà pubblicato Number One Is Walking: My Life in the Movies and Other Diversions che sarà composto da aneddoti e illustrazioni.

Martin, parlando del suo futuro, ha confermato che quando concluderà le riprese di Only Murders in the Building non ha intenzione di andare alla ricerca di altri progetti in cui recitare: "Quando lo show televisivo sarà concluso, non cercherò altri ruoli. Non penserò ad altri film. Non voglio fare cameo. Sarà così".

Nella seconda stagione di Only Murders in the Building, in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell'Arconia, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell'omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l'omicidio.