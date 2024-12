Stephen King sul grande schermo ancora una volta: Autopsy Room Four diventa un film

Il racconto di Stephen King, Autopsy Room Four, verrà adattato in un film diretto da Ranjeet S. Marwa.

L'opera di Stephen King, il maestro dell'horror, continua a conquistare il grande schermo. Dopo numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, è ora il turno del racconto Autopsy Room Four, che diventerà un film diretto dal regista britannico Ranjeet S. Marwa e prodotto da Jon Levin, veterano di Hollywood, ex agente CAA e ora produttore e manager.

King ha dato il suo benestare all'adattamento, che sarà scritto e diretto da Marwa, regista noto per i suoi film di genere a basso budget realizzati tra Stati Uniti e Regno Unito. Il titolo, che racconta la storia di un uomo intrappolato in una sala autoptica, è attualmente in fase di sviluppo.

I dettagli del film e il prossimo libro di King

Autopsy Room Four fu pubblicato per la prima volta nel 1997 nella raccolta limitata Six Stories e successivamente nell'antologia Robert Bloch's Psychos. Il racconto esplora la mente di un uomo che, dopo un incidente mortale, si sveglia in una sala autoptica, convinto di essere già morto. Mentre affronta la sua paura della morte, la storia esplora temi come la sopravvivenza, l'ignoto e il terrore psicologico.

Philip Stone e Jack Nicholson in una scena di Shining

Nel 2002, il racconto è stato incluso nella raccolta Everything's Eventual, ed è stato adattato in un cortometraggio nel 2003. Lo stesso racconto ha fatto parte della serie Nightmares & Dreamscapes di TNT nel 2006, nella sezione From the Stories of Stephen King.

Nel frattempo, Stephen King è pronto a lanciare un nuovo romanzo da brivido. Il suo prossimo libro, Never Flinch, uscirà negli Stati Uniti il 27 maggio 2025. Secondo le anticipazioni rivelate da Entertainment Weekly, il romanzo è raccontato dal punto di vista di Trig, un uomo misterioso in cerca di vendetta.

Never Flinch intreccia due trame principali: una riguarda un assassino che ha in mente una missione di vendetta, mentre l'altra segue un vigilante che perseguita una celebrità femminista. Il romanzo presenta una serie di personaggi già noti ai lettori affezionati, come la beniamina Holly Gibney, protagonista di vari libri di King, e la cantante gospel Sista Bessie, ma anche nuovi volti, tra cui un inquietante cattivo dedito all'omicidio.