Stephen Greif, morto l'attore di Blake's 7 e The Crown: aveva 78 anni

Stephen Greif, attore britannico e poliedrico, figlio del teatro e artista televisivo, nonché cinematografico, è venuto a mancare all'età di 78 anni; le cause della morte non sono state rese note.

Stephen Greif, attore di origini britanniche celebre per i suoi ruoli in Blake's 7, Citizen Smith e EastEnders e The Crown, è venuto a mancare all'età di 78 anni. La scomparsa è stata ufficializzata sul web dai suoi rappresentanti legali.

"Con grande tristezza annunciamo la morte del nostro meraviglioso cliente Stephen Greif. La sua vasta carriera ha incluso numerosi ruoli sullo schermo e sul palcoscenico al National Theatre, RSC e nel West End. Ci mancherà moltissimo e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici", si legge nel post Twitter dedicato all'attore.

Partito dalla Royal Academy of Dramatic Art, Stephen Greif è presto approdato nella dimensione teatrale per poi ottenere il suo primo ruolo televisivo. All'inizio degli anni '70 lo troviamo nei panni del comandante spaziale Travis con la serie di avventure fantascientifiche Blake's 7.

Negli anni lo abbiamo visto in tantissime altre storie come Citizen Smith, Tales of the Unexpected e altre, includendo anche ruoli cinematografici. Negli ultimi tempi ha lavorato per la piattaforma streaming Netflix in The Crown.