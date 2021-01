Stella Tennant, la causa di morte svelata dalla sua famiglia: "Non ce l'ha fatta"

La famiglia di Stella Tennant ha scvelato la causa di morte della supermodella scomparsa a dicembre: la notizia è stata diffusa dal The Telegraph: 'Nonostante l'affetto di tutti, non ce l'ha fatta ad andare avanti'.

The Telegraph ha svelato la causa di morte di Stella Tennant, attribuita ad un suicidio. Il quotidiano ha pubblicato la conferma che arriva dalla famiglia della supermodella.

Stella Tennant si è tolta la vita il mese scorso, secondo una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia al quotidiano The Telegraph. Nel testo pubblicato dal quotidiano inglese si legge "Stella Tennant si è tolta la vita, da tempo soffriva di problemi di salute mentale". Stella è morta il 22 dicembre 2020.

Al quotidiano la famiglia Tennant ha scritto: "Siamo onorati e sorpresi per l'enorme supporto e affetto che abbiamo ricevuto in occasione della morte di Stella. Era una bellissima persona, adorata dalla famiglia e dagli amici, una donna sensibile e di talento la cui creatività, intelligenza e senso dell'umorismo hanno toccato molti, purtroppo non stava bene da tempo, e nonostante l'amore di tutti quelli che le stavano accanto, evidentemente non ce l'ha fatta ad andare avanti".

Il comunicato si conclude con una preghiera a giornalisti e fan della supermodella "Nel piangerne disperati la scomparsa, rinnoviamo la preghiera affinché si continui a rispettare la nostra privacy".

La modella aveva ottenuto la fama internazionale negli anni '90 e aveva partecipato, nel 2012, anche alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra accanto a Kate Moss e Naomi Campbell. Stella aveva sfilato per prestigiosi stilisti come Versace e Alexander McQueen, oltre a essere protagonista delle campagne di brand del calibro di Calvin Klein, Jean Paul Gautier e Burberry.