Stella Stevens, star di film come L'avventura del Poseidon, è morta a 84 anni

L'attrice Stella Stevens è morta, dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer, a 84 anni; in carriera aveva recitato in film diventati cult come L'avventura del Poseidon.

Stella Stevens è morta all'età di 84 anni dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer.

Il figlio dell'attrice, Andrew Stevens, e John O'Brien, da molti anni amico della star, hanno confermato la triste notizia

La carriera come attrice di Stella Stevens era iniziata nel 1960 dopo alcuni lavori come modella, anche per riviste come Playboy. La giovane aveva ottenuto un contratto con la Paramount e successivamente con la Columbia, recitando accanto a Elvis Presley nel film Cento ragazze e un marinaio, e in film come Blues di mezzanotte o La notte del furore.

Nel 1966 l'attrice ha quindi ottenuto un Golden Globe come Miglior Attrice Promettente grazie alla sua performance in Dinne una per me. Tra i suoi ruoli più famosi ci sono quelli accanto a Jerry Lewis in Le folli notti del Dr. Jerryll e in L'avventura del Poseidon.

Stella è stata molto attiva anche nei progetti televisivi, con dozzine di film tv e apparendo in oltre 40 serie. Sul piccolo schermo era poi apparsa in soap come Flamingo Road, Santa Barbara e General Hospital.