Stefano D'Orazio: chi sono i suoi figli

Stefano D'Orazio non è mai diventato padre ma ha cresciuto come una figlia Silvia Di Stefano la primogenita di Lena Biolcati con cui il batterista ha avuto una lunga relazione.

Stefano D'Orazio non ha avuto figli ma è stato considerato come un padre da Silvia Di Stefano, figlia della cantante Lena Bolcati, che a sua volta ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica. Ecco chi è la ragazza.

Stefano D'Orazio il 30 settembre 2009 D'Orazio lasciò i Pooh e salutando i fan scrisse "Ho rotto bacchette e amicizie troppo grandi per sopportare le mie eterne lontananze, ho tenuto a battesimo i figli degli altri senza avere mai avuto il coraggio di farne uno mio, ho messo tutto il mio tempo e tutto il mio talento nella grande avventura che mi ha accompagnato fin qui". Silvia Di Stefano è una "dei figli degli altri" che ha cresciuto Stefano, la ragazza infatti è figlia della cantante Lena Bolcati con cui il batterista dei Pooh è stato legato per alcuni anni e per la quale ha scritto Grande, grande amore con cui Lena ha vinto la sezione nuove proposte del Festival di Sanremo del 1986.

Stefano D'Orazio e Silvia Di Stefano erano molto legati: "Sono cresciuta a pane e musica tra le note dei Pooh - aveva detto a Tiburno - Il grande fuoco che ho dentro, quello per cui non riesco mai a fare a meno di un palco, è la chiave per emozionare nella grande arte chiamata musical". Silvia ha studiato alla scuola "Ribalte" di Enzo Garinei e al "Mastmaster" (Musical Actor's School - Theater) di Roma seguendo contemporaneamente i corsi di canto di Nora Orlandi.

Silvia ha partecipato ad alcune tournée di sua madre come corista e in alcuni concerti ha duettato con lei. Nel 2002 è entrata nel cast del musical Pinocchio dopo un'audizione con Saverio Marconi. Nel 2004 è diventata la madre di Lucignolo e nelle edizioni successive le è stato affidato il ruolo della Volpe, una promozione sul campo che riempì d'orgoglio Stefano.

Alcuni anni fa una donna di nome Francesca Michelon disse di essere la figlia di Stefano D'Orazio, nata da una relazione del batterista con Oriana Bolletta, moglie di un ex tecnico dei Pooh. La donna ha confessato di aver avuto una relazione con Stefano negli anni '80, e questo aveva portato il marito a chiedere il disconoscimento della figlia nata da questa storia extraconiugale. Il giudice, come riportato dal Resto del Carlino, aveva chiesto l'esame del DNA a Stefano D'Orazio che si è sempre rifiutato di farlo, sostenendo che gli incontri con Oriana erano avvenuti l'anno successivo alla nascita di Francesca. La battaglia processuale non ha portato a nessun risultato, Francesca e i genitori erano stati anche processati per falsa testimonianza, reato dal quale sono stati assolti.