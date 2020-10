Stay Close: Richard Armitage, Cush Jumbo e James Nesbitt star della serie Netflix

Stay Close, romanzo scritto da Harlan Coben, diventerà una serie tv prodotta per Netflix e i tre protagonisti saranno Cush Jumbo, James Nesbitt e Richard Armitage.

Il progetto sarà prodotto da Red Production Company di proprietà di Studiocanal.

Al centro degli otto episodi che compongono Stay Close ci saranno tre persone che devono fare i conti con dei segreti oscuri che riemergono dando vita a una catena di eventi che minaccia di distruggere le loro vite.

A scrivere la sceneggiatura ci sarà Danny Brocklehurst e l'adattamento sposterà gli eventi dagli Stati Uniti al Regno Unito.

Oltre a Cush Jumbo, James Nesbitt e Richard Armitage, nel cast del progetto ci sarà anche Sarah Parish.

Harlan Coben ha dichiarato: "Sono così felice ed entusiasta all'idea di 'Stare vicino' (Stay Close) a Danny Brocklehurst, Nicola Shindler e Richard Fee, lo stesso team che ha realizzato The Stranger, Safe e The Five. E parliamo poi di un cast da sogno diventato realtà: Cush Jumbo, un talento incendiario e fantastico; Jimmy Nesbitt, un attore leggendario con cui ho sempre voluto collaborare; e wow, di nuovo Richard Armitage! Netflix è stata una casa meravigliosa e, da quello che ho visto fino a questo momento, Stay Close sarà la nostra serie più intrigante e adatta al binge watching realizzata fino a questo momento".