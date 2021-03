Static Shock: Randy McKinnon scriverà la sceneggiatura del film

Static Shock diventerà un film e Warner Bros ha scelto Randy McKinnon per scrivere la sceneggiatura.

Il progetto può contare sulla presenza di Michael B. Jordan che sarà impegnato nella produzione tramite la sua Outlier Society in collaborazione con Reginald Hudlin, che aveva collaborato con McKinnon in occasione di Safety.

Il progetto porterà sugli schermi il personaggio di Static, che aveva debuttato nel 1993 tra le pagine dei fumetti editi da Milestone Comics, casa editrice fondata da autori afroamericani e artisti con lo scopo di dare maggior spazio all'inclusività.

Dieci anni dopo l'eroe era tornato in scena con la serie animata Static Shock in cui si raccontavano le avventure di Virgil Hawkins, un teenager che si trasforma in un supereroe ottenendo dei poteri elettromagnetici dopo essere stato a contatto con uno strano gas. Il personaggio era poi tornato nel mondo dei DC Comics nel 2008.

Randy McKinnon aveva lavorato alla serie Netflix Chambers e ha poi firmato il film Safety - Sempre al tuo fianco, prodotto per Disney+, in cui raccontava la storia di un giocatore di football che deve occuparsi del fratello minore. Lo sceneggiatore ha inoltre firmato il thriller Wild Rabbit, diretto da Reinaldo Green e prodotto per Hulu, e sta adattando l'autobiografia Notes from a Young Black Chef di Kwame Onwuachi per A24.