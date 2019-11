Stati Generali, Serena Dandini torna con la seconda puntata stasera su Rai3: gli ospiti

Stati Generali, il nuovo show di Serena Dandini, torna stasera su Rai3 alle 21:20 con la seconda delle sei puntate, ricchissime di ospiti, di satira ma anche di realtà e di politica, cercando di analizzare la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020. Con un sorriso. Dopo un debutto, la scorsa settimana, che ha conquistato i social con l'imitazione perfetta che Neri Marcorè ha fatto del premier Giuseppe Conte.

Sarà una seconda puntata ricchissima di ospiti: Sabrina Impacciatore interpreterà Elena di Troia per l'appuntamento "Donne nel Tempo". L'ospite musicale è Levante, Lino Guanciale ha preparato un monologo sui giovani d'oggi, mentre la scrittrice Chiara Valerio interverrà sull'importanza della lettura, dando l'occasione a Serena Dandini di intervistare Rosario Esposito La Rossa, fondatore della "Scugnizzeria", una piazza di "spaccio culturale" a Scampia. Francesca Reggiani "si è iscritta a parlare" sull'età che avanza per gli uomini ma soprattutto per le donne, Natalino Balasso lancerà un'invettiva sulla privacy ai tempi di Internet. "Chicca" da non perdere la sigla finale, che sarà improvvisata da Elianto.

Torneranno poi a tenerci compagnia Martina Dell'Ombra (Federica Cacciola), la "conduttrice sovranista", che si darà al musical; Neri Marcorè riproporrà a grande richiesta il Presidente del Consiglio Conte impegnato in un'estenuante assemblea di condominio, e in più, uno strampalato Boris Johnson, premier inglese alle prese con la Brexit. Lucia Ocone sarà Winona la Rider, lavoratrice multitasking della new economy; la Signorina Vaccaroni di Cinzia Leone accompagnerà gli spettatori nel baratro economico. Edoardo Ferrario sarà Massimo Stima, "astro nascente" del sondaggismo, e Alessandro Di Battista, "astro calante" del Movimento Cinque Stelle. Germana Pasquero interpreterà Franca Leosini alle prese con la "Storia Maledetta" di Matteo Salvini. Rocco Tanica ed Elio tornano a vestire i panni del duo classico Legge e Bacchelli, portando una ventata di cultura musicale nel programma. Dal Raiphone i "Tuttorial" di Lillo, una nuova edizione de "L'almanacco del Giorno dopo", i files segreti di Andreotti. I "The Pills" proporranno "Ai confini de tipo adesso", storie paradossali da un presente distopico, le "Sbratz" esploreranno il mondo delle trentenni, le Inchieste di Gustav e Luca tratteranno con ironia la società sessista, mentre le breaking news sono affidate al "TG Lercio".