Tornano gli Stati Generali del Cinema Indipendente, domani 4 giugno all'Anteo di Milano

Anteo Palazzo del Cinema ospiterà domani 4 giugno 2025 la seconda edizione degli Stati Generali del Cinema Indipendente, incontro tra registi, sceneggiatori, produttori, distributori e operatori del settore audiovisivo indipendente per saggiare lo stato dell'arte dell'industria italiana. L'evento si terrà nell'ambito del Milano Film Fest: "una giornata di confronto, dibattito e progettualità per sostenere e sviluppare un nuovo modello di produzione audiovisiva indipendente, capace di porre al centro la creatività, la libertà espressiva e la sostenibilità economica".

La prima edizione ha riunito oltre 330 professionisti all'Anteo Palazzo del Cinema. Dopo il momento di riflessione collettiva, AIR3 ha promosso la nascita di gruppi di lavoro permanenti e ha intensificato il dialogo con le principali istituzioni nazionali, come dimostrano la collaborazione con 100Autori e la partecipazione agli appuntamenti di Cannes e Venezia.

Poster degli Stati Generali del Cinema Indipendenti

Il programma

Il programma della giornata di domani sarà articolato in panel, che affronteranno temi strategici per il settore. L'apertura dei lavori alla presenza del regista e Presidente AIR3 Luca Lucini è prevista alle ore 11.00. Seguiranno i seguenti panel:

I SOLITI INDIPENDENTI - LO STATO DEL CINEMA INDIPENDENTE E L'IDEA DI UN'AGENZIA DEL CINEMA con interventi di Matteo Orfini (Parlamentare del Partito Democratico), Luca Lucini (regista e Presidente AIR3), Margherita Ferri (Regista e Consigliera 100autori), Gianluca Curti (Produttore e Presidente Nazionale CNA Cinema e Audiovisivo), Emanuele Caruso (Regista, Produttore e fondatore di Obiettivo Cinema), modera Anne Riitta Ciccone (Regista AIR3 e Consigliera 100autori).

E IO PAGO... - NUOVI MODELLI DI FINANZIAMENTO E DISTRIBUZIONE moderato da Simone Cannata (Regista AIR3) con interventi di Armando Fumagalli (Direttore Master Screenwriting, Università Cattolica e consulente Lux vide), Franco Bocca-Gelsi (Produttore e Presidente CNA Industria Cinema Audiovisivo Lombardia), Benedetto Habib (Produttore Indiana), Mariagrazia Fanchi (Direttrice ALMED e Presidente di Lombardia Film Commission).

Fabio Rao (Regista AIR3) modererà il panel realizzato con lo sponsor Fujifilm THE STORY BEHIND EVERY STORY - FOR OVER 90 YEARS, FUJIFILM HAS GIVEN STORYTELLERS THE TOOLS TO TURN IMAGINATION INTO CINEMA con gli interventi di Marc Cattrall (Business Development Manager for Motion Production Fujifilm Europe) e del team Fujifilm.

IMPARARE A FARE - FORMAZIONE E INNOVAZIONE IN ACCADEMIA è il titolo del panel realizzato con il supporto dello sponsor NABA - Nuova Accademia di Belle Arti moderato da Alberto Sansone (Regista AIR3) con interventi di Vincenzo Cuccia (Media Design, New Technologies and Set Design Area Leader NABA) e del team NABA; saranno Giovanni Esposito (Regista AIR3) e Andrea Colamedici (saggista ed editore).

A moderare il panel SI FA MA NON SI DICE - L'AI NEL CINEMA alla presenza di Massimo Torre (Sceneggiatore, Consigliere 100autori e Membro del Board WGI), Elettra Fiumi (Regista AIR3, AI Filmmaker e Docente), Mateusz Miroslaw Lis (Produttore e Consulente IA per SophIA).

Ultimo panel sarà NE HO SENTITO PARLAR BENE! - IL RUOLO DEL CRITICO E LA CREAZIONE DI UN PUBBLICO CONSAPEVOLE moderato da Marco Armando Piccinini (Regista AIR3) con interventi di Enrica Ilari (Attrice, Sceneggiatrice e Creator), Andrea Chimento (Critico de Il Sole 24 Ore e Direttore Responsabile di Longtake), Federico Frusciante (Critico, Autore e Creator), Silvia Tarquini (Direttore Editoriale Collettivo Chiaroscuro), Gabriele Niola (Critico e Giornalista di Cinema). Il lavori si chiuderanno alle ore 17.45 con i saluti dei Registi AIR3.

L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione tramite Eventbrite: www.eventbrite.it/e/biglietti-stati-generali-del-cinema-indipendente-1358419151249 Il programma è consultabile sul sito www.air3nuovocinema.it.