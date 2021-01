Stasera tutto è possibile: Rai2 incassa il record di ascolti ma cambia giorno di programmazione

Ottimi ascolti per la prima puntata di Stasera tutto è possibile, giunto alla sesta edizione, anche se Rai2 ha già annunciato, per le prossime settimane, il cambio di programmazione.

Grande successo di ascolti per la puntata d'esordio della sesta stagione di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai2 ieri sera in prima serata: per il comedy show condotto da Stefano De Martino è stato il miglior debutto di sempre e quasi il miglior risultato sia in termini di ascolto che di share di tutte le sei edizioni, secondo solo alla finale della prima edizione nel 2015.

La puntata di ieri ha infatti tenuto davanti al televisore circa 2.540.187 di telespettatori, registrando il 12,1% di share e picchi oltre il 15%. Eccezionale il riscontro tra i giovanissimi: nel target 8-14 anni la percentuale di share è stata del 14%, raggiungendo il 28.64% tra le ragazze di 15/24 anni. Share del 14,66% anche nel target femminile 25-34 anni. Ottimo il riscontro sui social dove è stato primo tra i programmi di prime time più discussi nella giornata, se si escludono gli eventi sportivi.

Dalla prossima settimana, però, il programma condotto da Stefano De Martino - realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, tratto dal format che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo Anything goes - subirà un cambio di programmazione: Rai2 ha infatti deciso di spostare Stasera tutto è possibile al lunedì sera, forse per avere un concorrente importante, in fatto di audience, da contrapporre al Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.