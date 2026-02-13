Stasera tutto è possibile con De Martino torna su Rai 2: ecco la data di debutto

Tutto pronto per la nuova edizione di STEP: Stefano De Martino guida ancora il programma simbolo del lunedì di Rai 2. Ecco quando debutta e chi saranno i primi ospiti.

In questi giorni sulla rete Rai stanno passando i primi promo che annunciano il ritorno di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino che, nelle ultime stagioni, è diventato un vero successo televisivo, tanto da essere considerato da qualcuno un piccolo cult.

Quando inizia Stasera tutto è possibile

Ora sappiamo anche la data ufficiale del ritorno: STEP tornerà in prima serata su Rai 2 lunedì 23 febbraio 2026, subito dopo la chiusura dei Giochi Olimpici, che in queste settimane stanno occupando con grande successo il palinsesto della seconda rete dell'Azienda di Viale Mazzini.

A confermarlo è stato lo stesso programma sui social: "Ebbene sì, non vi siete liberati di STEP. Ci rivediamo il 23 febbraio con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile", si legge sul profilo Facebook ufficiale.

Registrazioni al via a Napoli: ospiti e prime anticipazioni

Negli studi Rai di Napoli sono già iniziate le registrazioni e alcuni protagonisti stanno condividendo sui social foto e momenti dal backstage. Accanto a Stefano De Martino, volto ormai simbolo della trasmissione, e attuale conduttore anche di Affari Tuoi, ci saranno ancora una volta Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giovanni Esposito.

A loro si affiancheranno, come sempre, numerosi ospiti dal mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo la registrazione della prima puntata, sui social hanno iniziato a circolare foto e video dei fan presenti all'Auditorium Rai di Napoli. Grazie a queste anticipazioni, si possono ipotizzare i primi ospiti della nuova edizione: dovrebbero esserci Brenda Lodigiani, Lorella Cuccarini, Peppe Iodice e Mariasole Pollio.

La formula rimane invariata: coinvolgere gli ospiti in una serie di giochi esilaranti che generano il consueto caos in studio, alimentato anche dai memorabili battibecchi tra Francesco Paolantoni e il regista Sergio Colabona. Un mix di improvvisazione, comicità e leggerezza che promette di conquistare ancora una volta il pubblico del lunedì sera.