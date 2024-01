Stasera su Sky Documentaries va in onda The Story of Film: A New Generation di Mark Cousins

The Story of Film: A New Generation, in onda stasera su Sky Documentaries offre uno sguardo profondo e critico sulla cinematografia recente, sottolineando le sfide e le opportunità nell'era digitale.

Stasera 3 gennaio 2024 su Sky Documentaries alle 21:15 va in onda in esclusiva The Story of Film: A New Generation, il nuovo lavoro di Mark Cousins Il rinomato regista e scrittore nordirlandese-scozzese, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo cinematografico con il suo libro del 2004, The Story of Film, che ha ispirato il film di 930 minuti The Story of Film: An Odyssey. Quest'opera ha ricevuto il prestigioso Stanley Kubrick Award e il Peabody Award, oltre a una nomination ai BAFTA. A distanza di dieci anni, Cousins ritorna con una nuova prospettiva con questo ultimo lavoro.

The Story of Film: An Odyssey: Il Nuovo Linguaggio Cinematografico

Il film si snoda attraverso immagini potenti degli ultimi dieci anni, iniziando da successi come Joker e Frozen, passando per The Souvenir e Abou Leila.

Questa esclusiva carrellata in due parti offre uno sguardo approfondito sul cinema mondiale dal 2010 al 2021, esplorando il nuovo linguaggio cinematografico e il ruolo cruciale della tecnologia nel contesto contemporaneo.

Rivoluzione Industriale e Culturale del Cinema

Mark Cousins racconta la rivoluzione industriale e culturale del grande schermo, mettendo in luce film, registi e comunità spesso trascurate nelle narrazioni tradizionali. Un focus particolare è dedicato alle opere asiatiche e mediorientali, evidenziando l'impatto di queste produzioni sulla diversità cinematografica globale.

Cinema Sessista e Razzista - Una Riflessione

Il regista offre una riflessione penetrante sul persistere di tematiche sessiste e razziste nel cinema contemporaneo, sottolineando come queste problematiche siano spesso ignorate.

Attraverso il suo sguardo critico, invita gli spettatori a cercare al di là delle opzioni mainstream, affermando che "il più grande cinema di quest'anno non arriverà nella tua casella di posta. Dobbiamo andare a cercarlo".

Il Futuro del Cinema nel Secolo Digitale

Il regista proietta lo sguardo nel futuro, esplorando le dinamiche del cinema nell'era dello streaming. Analizza il cambiamento nei gusti dei cinefili e anticipa le trasformazioni che il cinema subirà nel secolo digitale, sottolineando l'importanza di continuare a esplorare e aggiornare le conoscenze cinematografiche.

Una Specie Unica - La Specie del Cinema

Mark Cousins chiude con una prospettiva unificante, affermando che gli amanti del cinema condividono un "DNA comune" e sono parte di una specie unica - la specie del cinema.

Il regista invita gli spettatori a perseverare nella scoperta di questo mezzo, nonostante le sfide, mantenendo vive le tradizioni e adattandosi alle evoluzioni del cinema contemporaneo.